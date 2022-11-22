زار محافظتيّ نابلس وسلفيت.. "هب الريح" يؤكد ضرورة سيادة القانون والحفاظ على السلم الأهلي

رام الله - دنيا الوطنأكد وزير الداخلية اللواء زياد هب الريح ضرورة الحفاظ على الأمن والأمان وسيادة القانون والسلم الأهلي بين أبناء شعبنا، وترسيخ قيم التسامح ومبادئ الحوار، للحفاظ على النسيج الاجتماعي واستقرار المجتمع وسلمه الأهلي، وصولا إلى حالة من التسامح والتعايش والحوار بين مختلف مكونات المجتمع.جاء ذلك خلال زيارة هب الريح لمحافظة نابلس، حيث التقى خلالها بالمحافظ إبراهيم رمضان، بحضور وكيل وزارة الداخلية يوسف حرب، وقائد المنطقة، ومدراء الأجهزة الأمنية بالمحافظة، ومدير عام داخلية نابلس وعدد من ممثلي الفعاليات الوطنية والشعبية.وكرم هب الريح الموظف المتقاعد أحمد ذوقان، الذي شغل منصب مدير عام داخلية نابلس قبل بلوغه سن التقاعد.كما زار هب الريح محافظة سلفيت واجتمع مع نائب المحافظ محمود صالح، بحضور قائد المنطقة، ومدراء الأجهزة الأمنية، وأعضاء المجلس التنفيذي في المحافظة.وتفقد هب الريح مديرية داخلية سلفيت، واطلع من مديرها العام على سير العمل وآليات تطوير الإجراءات، وتسهيل وصول المواطنين لكافة الخدمات، مشيدا بالأداء المتميز للمديرية والعاملين فيها.وتأتي هذه الزيارة في سياق الجولات التي يقوم بها وزير الداخلية على مختلف محافظات الوطن، التي يطلع خلالها على الوضع الراهن فيما يتعلق بالمستوى الأمني والخدماتي.