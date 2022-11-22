"التربية" تنظم زيارة دعم لمدرسة إصفي التي يهددها الاحتلال بالهدم في يطا

رام الله - دنيا الوطننظمت وزارة التربية والتعليم، اليوم الثلاثاء، زيارة دعم وإسناد لمدرسة إصفي الأساسية المختلطة بمديرية تربية وتعليم يطا المهددة بالهدم من جيش الاحتلال الإسرائيلي، بمشاركة وفد من الوزارة وعدد من ممثلي المنظمات الدولية والدبلوماسية والحقوقية والمؤسسات الرسمية والإعلامية وفعاليات يطا.وشارك في الزيارة، وكيل الوزارة نافع عساف، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، ورئيس وحدة المتابعة الميدانية أحمد ناصر، ورئيس وحدة الرقابة الداخلية محمد سالم، ومدير عام تربية يطا ياسر محمد، ومدير عام تربية الخليل عاطف الجمل، وممثلو المؤسسات الدولية المساندة للتعليم، وكادر من المديرية.وفي هذا السياق، دعا عساف إلى حماية التعليم في منطقة مسافر يطا وإسناد المدارس التي تتعرض لحملات استهداف احتلالية تستهدف عرقلة التعليم وضرب مقوماته، مؤكداً أن الوزارة لن تدخر جهداً في الدفاع عن مدارسها والوقوف إلى جانب الأهالي، في ظل ممارسات الاحتلال وانتهاكاته المتواصلة.وثمن عساف جهود كافة المؤسسات والمنظمات الدولية الشريكة والمدافعة عن التعليم، عبر تنظيم هذه الفعالية وغيرها من الفعاليات المساندة والداعمة للتعليم.وألقيت كلمات من ممثلي التجمع والوفد المشارك في الوزارة، حيث تم التأكيد على أهمية تكامل الجهود لصون حق الأطفال في التعليم الآمن.وفي سياق ذي صلة، أجرى عساف جولة شملت مدارس ذكور يطا الثانوية، والمثنى، وبنات الخنساء؛ بغية الاطلاع على واقع التعليم في هذه المدارس، والالتقاء مع الكادر التربوي فيها، كما تم الاجتماع بأسرة مديرية تربية يطا، للتعرف على الاحتياجات والتحديات الماثلة، إضافة إلى اجتماع بممثلي البلديات والمؤسسات ومجلس أولياء الأمور في يطا، تم خلاله البحث في عديد القضايا ذات العلاقة بالمسيرة التعليمية.