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احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة

احتفاءً بالفوز التاريخي لمنتخبهم.. خادم الحرمين الشريفين يقرر غدًا الأربعاء إجازة رسمية بالمملكة
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالات أنباء سعودية، اليوم الثلاثاء، بأن خادم الحرمين الشريفين وجّه أن يكون يوم غد الأربعاء إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة والقطاع الخاص والطلبة والطالبات في جميع المراحل التعليمية.

ويأتي ذلك القرار احتفاءً فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وقد فجر المنتخب السعودي مفاجأة من العيار الثقيل بفوزه على حساب نظيره الأرجنتيني، بنتيجة 2-1 في الجولة الأولى من دور المجموعات من كأس العالم.

سجل المنتخب الأرجنتيني هدف التقدم عن طريق ليونيل ميسي من ركلة جزاء، ثم سجل المنتخب الأرجنتيني هدفين تم ألغاؤهما بداعي التسلل.

وفي الدقيقة 48 سجل المنتخب السعودي هدف التعادل عن طريق صالح الشهري بعدما استقبل تمريرة قبل أن يسدد الكرة من داخل منطقة الجزاء في المرمى.

وتمكن سالم الدوسري من تسجيل هدف ثاني في الدقيقة 53، بعدما أطلق تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء سكنت شباك الحارس مارتينيز.

ورفع المنتخب السعودي رصيده بعد هذا الفوز الى 3 نقاط في صدارة المجموعة الثالثة، بينما تجمد رصيد المنتخب الأرجنتيني بدون أي نقطة.

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