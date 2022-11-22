جمعية رجال الأعمال بغزة تبحث مع سلطة النقد وبنك فلسطين تقديم تسهيلات للقطاع الخاص

رام الله - دنيا الوطنبحثت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين مع سلطة النقد وبنك فلسطين في رام الله سبل التعاون المشترك وتوطيد العلاقات بما يخدم رجال الأعمال والقطاع الخاص.جاء ذلك خلال زيارتين منفصلتين بحضور محافظ سلطة النقد الفلسطينية الدكتور فراس ملحم ورئيس قسم حماية المستهلك السيد نضال ملحم، و مدير دائرة الانضباط عنان السامري، ومن بنك فسطين المدير العام محمود الشوا ومدير إدارة الشركات ناصر بكير ومدير إدارة الائتمان السيد حنا سحار والسيد سليم الهودي.ويضم وفد رجال الاعمال رئيس الجمعية السيد أحمد أبو عيدة وأعضاء مجلس الادارة عبد الحكيم اسماعيل وعوني أبو يوسف ومحمد الغصين والمدير التنفيذي محمد مشتهى.وناقش الوفد مع سلطة النقد البرامج الداعمة للقطاع الخاص على صعيد المشاريع الصغيرة والمتوسطة الممولة من الاتحاد الأوروبي وشروط الاستفادة منها.واتفق الوفد مع سلطة النقد على فتح قناة تواصل لزيادة التنسيق مع القطاع الخاص في غزة وحل جميع المشاكل التي قد تواجهه.وأكد الوفد على ضرورة تقليل قيمة العمولات التي تتقاضها المصارف على معاملات رجال الأعمال والقطاع الخاص.بدوره شكر محافظ سلطة النقد فراس ملحم جمعية رجال الأعمال على حضورها الفاعل في قضايا القطاع الخاص وسعيها الدائم للنهوض بالاقتصاد الوطني.وقال ملحم إن لقطاع غزة وضع خاص وجري حالياً العمل على تحضير برنامج لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة من خلال الاتحاد الأوروبي.وشدد على استعداد القطاع المصرفي على التعاون في المجالات التي من شأنها دعم التنمية في فلسطين.في غضون ذلك استعرض الوفد مع بنك فلسطين سبل حل مشكله الحوالات للشركات و القطاع الخاص من قطاع غزة إلى الضفة الغربية وتسهيل معاملات الشركات داخل البنك و التوجه خلال الفترة المقبلة إلى الاعتماد الالكتروني لإتمام المعاملات.وأشاد رئيس الجمعية أحمد أبو عيدة بمتانة الجهاز المصرفي والبرامج المقدمة لتعزيز صمود رجال الأعمال في ظل الأوضاع الخاصة التي يعيشها قطاع غزة.