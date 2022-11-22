خلال لقائه باتحاد البلديات الهولندي.. اشتية يؤكد أهمية توأمة البلديات بين فلسطين وهولندا







رام الله - دنيا الوطناستقبل رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم الثلاثاء في مكتبه برام الله، مدير اتحاد البلديات الهولندي للتعاون الدولي بيتر يورينسا، بحضور ممثل هولندا لدى فلسطين ميشيل رينتينار، وممثل اتحاد البلديات الهولندية في فلسطين بشار جمعة.وبحث اشتية مع الوفد الهولندي تعزيز التعاون المشترك، وأهمية توأمة البلديات الكبرى ما بين فلسطين وهولندا، بما يساهم في تعزيز روح الشراكة على مستوى شعوب البلدين.وشدد رئيس الوزراء على أهمية إقامة العديد من المشاريع التنموية التي تشكل علامة فارقة وذات أثر مباشر بما يساهم في تعزيز صمود أبناء شعبنا، وتساهم في خلق فرص عمل لا سيما المشاريع الزراعية.وثمن رئيس الوزراء الدعم الهولندي لفلسطين على صعيد العديد من القطاعات، ودعم اتحاد البلديات الهولندي للمشاريع التنموية في المناطق المسماة "ج".وأشار اشتية الى أنه رغم الظروف الصعبة وعدم سماح إسرائيل بعقد الانتخابات العامة في فلسطين، تم عقد انتخابات الهيئات المحلية في الضفة الغربية بنجاح، لأهمية دور البلديات والمجالس القروية في التنمية المحلية والحفاظ على الثقافة الديمقراطية.