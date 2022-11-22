بالصور: اندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي في القاهرة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، باندلاع حريق في سوق غزة داخل عدة محلات تجارية، وعربات الخضار، وهرعت عربات الحماية المدنية إلى موقع الحريق للسيطرة عليه.وقال موقع (القاهرة 24)، إن "غرفة عمليات النجدة بالقاهرة تلقّت بلاغًا يفيد باندلاع حريق بسوق غزة بمنطقة الموسكي، وعلى الفور انتقلت قوة الحماية المدنية بالقاهرة، ودفعت بسيارات الإطفاء للسيطرة على الحريق".فيما تم فرض كردون أمني حول منطقة النيران، وإخلاء المحلات المجاورة من الباعة والتجار، وتجرى الآن عمليات الإطفاء.