شؤون فلسطينية

ارزيقات: ضباط في الشرطة الفلسطينية يشاركون في تأمين مونديال قطر

ارزيقات: ضباط في الشرطة الفلسطينية يشاركون في تأمين مونديال قطر
ضباط في الشرطة الفلسطينية يشاركون في تأمين مونديال قطر
رام الله - دنيا الوطن
قال المتحدث باسم الشرطة الفلسطينية، لؤي ارزيقات، إنه لأول مرة منذ تأسيسها، ولأول مرة عبر التاريخ،  تشارك الشرطة الفلسطينية في تأمين الحدث العالمي المهم وهو بطولة كأس العالم " المونديال " والمقام في دولة قطر، والذي تشارك فيه معظم دول العالم  بفرق رياضية وهي منتخبات البلاد المشاركة.

وأضاف ارزيقات، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أنه كما هو معتاد، تستعين الدول بخبرات بعضها البعض لإدارة المونديال وتأمينه وتيسير حضوره من قبل المهتمين والمتابعين والزوار داخل الدولة المستضيفة.

وتابع: مونديال عام 2022 والذي يقام في دولة قطر وافتتح بمشاركة رسمية وشعبية دولية وإقليمية له خصوصية عالية فهو لأول مرة في تاريخه يقام في دولة عربية رغم صغر حجمها والتي أبهرت العالم في تنظيمه وترتيبه وتزينه وتجهيز الملاعب الخاصة بالمباريات في صورة لم يتوقعها العالم لإيصال رسالة العرب بأنهم إذا أرادوا فعل شيءٍ يفعلونه وينجزونه بكفاءةٍ وحرفيةٍ .

وتابع: من اللافت في هذا المونديال مشاركة خبراء فلسطين وهم ضباط في الشرطة تخرجوا من كليات عسكرية وبتفوق ومارسوا العمل الشرطي على أرض الواقع في فلسطين رغم الظروف التي تعيشها تحت الاحتلال والتقسيمات الإدارية المقيتة ولكنهم أثبتوا قدراتهم على إدارة حشود الملاعب وأمنها .

وأكد ارزيقات بأن اختيار هؤلاء الخبراء لم يكن عفوياً فهم منذ عامين يخضعون لتدريبات واختبارات مهمة من قبل مختصين في العمل الشرطي والإداري والعمل الميداني كما أنهم شاركوا في أهم تدريب أقامته دولة قطر اختيار المشاركين في تأمين المونديال وهو تدريب "درع الوطن" والذي حظي باهتمام كبير من الأمير تميم أمير دولة قطر بشكل شخصي وبناءً على نتائجه تم اختيار مشاركة هؤلاء الخبراء من ضباط الشرطة الخاصة في الشرطة الفلسطينية .

وشدد على أن هذه المشاركة تضيف للشرطة خطوة مهمة في النجاحات التي تحققها على الأرض في فلسطين وعلى المستوى الإقليمي والدولي وستكسبها خبرات جديدة في إدارة حشود أمن الملاعب والتي يتم  استضافتها في ملاعب فلسطين للتخفيف من شغب الملاعب ونتائجه كما أنها ستفتح  الآفاق أمامها للمشاركة في مهمات على المستوى الإقليمي والدولي وهذا إنجاز يحق لكل فلسطيني أن يفتخر فيه أينما تواجد.

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