الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي يهنئ كازاخستان على نجاح الانتخابات الرئاسية المبكرة

بناءً على دعوة من اللجنة المركزية للانتخابات بجمهورية كازاخستان، تم إيفاد فريق من المراقبين من الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي لمراقبة الانتخابات الرئاسية المبكرة التي جرت يوم الأحد 20 نوفمبر 2022.



وقد راقب فريق المنظمة الانتخابات على ثلاث مراحل من التصويت: التحضيرات في فترة ما قبل الاقتراع، ويوم الاقتراع، وعد الأصوات. وقد التقى الفريق مع العديد من الجهات والأطراف المعنية، بما في ذلك مرشحون للرئاسة، وتلقى إحاطة بشأن عملية التصويت.



واختتم وفد المنظمة مهمة مراقبته، مشيراً إلى أن العملية الانتخابية جرت بطريقة شفافة وحرة ومنظمة، مع إقبال كبير من الناخبين لممارسة حقوقهم السياسية والمدنية.



ويتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، بالتهنئة لشعب كازاخستان على التنظيم الناجح للانتخابات الرئاسية.





رام الله - دنيا الوطن