شؤون فلسطينية

سفارة سلطنة عُمان في فلسطين تحتفل بالعيد الوطني الـ 52 المجيد

سفارة سلطنة عُمان في فلسطين تحتفل بالعيد الوطني الـ 52 المجيد
رام الله - دنيا الوطن
بحضور رئيس الوزراء الفلسطيني الدكتور محمد اشتية ممثلا عن الرئيس محمود عباس، أقامت سفارة سلطنة عمان لدى دولة فلسطين حفل استقبال بمناسبة العيد الوطني العماني المجيد الثاني والخمسين  وذلك في فندق الكرمل بمدينة رام الله.

وألقى رئيس البعثة المستشار سالم بن حبيب العميري كلمة تطرق فيها إلى ما تشهده سلطنة عُمان من نهضة متجدّدة في مختلف المجالات بقيادة جلالة السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله وطموح السلطنة الى تحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف المجالات من خلال رؤية عُمان ٢٠٤٠.

وقال المستشار العميري" ان العيد الوطني العماني المجيد يعتبر تخليدا للنهضة العمانية التي انطلقت عام 1970 والتي قادها جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور طيب الله ثراه، وبها تحققت لسلطنة عمان مكاسب كثيرة؛ أبرزها في الصحة والتعليم والبنية التحتية والاستثمارات، ونحن ماضون لتكملة هذه المسيرة وبناء دولة عصرية متجددة تحت قيادة جلال السلطان هيثم بن طارق  الحكيمة".

وعن العلاقات العمانية الفلسطينية" لفت العميري الى انها متاصلة عبر التاريخ الطويل ومع وجود سفارة لسلطنة عمان لدى دولة فلسطين الشقيقة فاننا نسعى لتطوير العلاقات العمانية الفلسطينية في كافة المجالات، والسلطنة مستمرة في مساعيها لحل عادل للقضية الفلسطينية والتي تعتبر ركيزة للامن والامان بالمنطقة ".

 من جهته قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية" إن فلسطين وسلطنة عمان أشقاء وأصدقاء وشركاء في الدم ووحدة المصير والتاريخ والحاضر والمستقبل، وهناك حوار مستمر حول مستقبل قضيتنا وأمتنا والمشهد العربي العام، ونحن وعُمان شركاء في المشهد السياسي وإنهاء الاحتلال، ومن أجل أن تقوم دولة فلسطين وعاصمتها القدس، وأن يزول هذا الاحتلال، وهذه المفاصل الأخوية والصداقة والشراكة هي التي ترسم مسار العلاقة الفلسطينية العمانية".

وأضاف رئيس الوزراء: "هذا اليوم مناسبة طيبة على قلوبنا كفلسطينيين الذي فيه باسم السيد الرئيس محمود عباس نتقدم بالتهنئة والتبريك لجلالة السلطان هيثم بن طارق وأهلنا في سلطنة عمان، على ما حققته من إنجازات في سجل تاريخ هذا البلد العزيز على قلب كل فلسطيني، بما تم إنجازه والرؤية المستقبلية التي عبرت عنها قيادة السلطنة".

هذا وتضمن الحفل عروضا مرئية أبرزت أهم المقومات الاقتصادية والطبيعة الخلابة التي تزخر بها سلطنة عُمان، كما تم عرض فيلم وثائقي يصور تاريخ سلطنة عمان ويبرز كافة المواقع الأثرية بالسلطنة ويشجع على الاستثمار والسياحة بها.

وحضر الاحتفال رئيس بعثة سلطنة عمان لدى فلسطين المستشار سالم بن حبيب العميري، وكادر السفارة، وعدد من أعضاء اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، ووزراء، ومحافظ رام الله والبيرة ليلى غنام ، وقادة المؤسسة الأمنية وشخصيات رسمية ووطنية واعتبارية، وممثلي السلك الدبلوماسي لدى فلسطين.





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