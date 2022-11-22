تفاصيل اجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي وأفيف كوخافي في واشنطن





ووفق مجلس الأمن القومي الأمريكي، فإن سوليفان شدد خلال اللقاء على دعم الإدارة الأمريكية لأمن إسرائيل، وناقش الاثنان التهديدات التي تشكلها إيران والأذرع التابعة لها.





وتابع سوليفان: أن الرئيس ملتزم بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً أن حل الدولتين يظل أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم.





رام الله - دنيا الوطنكشفت (القناة 12) الإسرائيلية، تفاصيل اجتماع عقد بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في واشنطن.