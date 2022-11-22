دولي

تفاصيل اجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي وأفيف كوخافي في واشنطن

تفاصيل اجتماع مستشار الأمن القومي الأميركي وأفيف كوخافي في واشنطن
رئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي
رام الله - دنيا الوطن
كشفت (القناة 12) الإسرائيلية، تفاصيل اجتماع عقد بين مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان، ورئيس أركان جيش الاحتلال أفيف كوخافي في واشنطن.

ووفق مجلس الأمن القومي الأمريكي، فإن سوليفان شدد خلال اللقاء على دعم الإدارة الأمريكية لأمن إسرائيل، وناقش الاثنان التهديدات التي تشكلها إيران والأذرع التابعة لها.

وتابع سوليفان: أن الرئيس ملتزم بضمان عدم حصول إيران على سلاح نووي، مؤكداً أن حل الدولتين يظل أفضل وسيلة لتحقيق سلام دائم.

أخبار ذات صلة

زلزال إندونيسيا: 162 قتيلًا وعشرات المصابين بجزيرة جاوة

زلزال إندونيسيا: 162 قتيلًا وعشرات المصابين بجزيرة جاوة

إعلام إسرائيلي: يوآف غالانت يقترب من تولي وزارة الجيش

إعلام إسرائيلي: يوآف غالانت يقترب من تولي وزارة الجيش

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

تضارب الأنباء في إسرائيل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

تضارب الأنباء في إسرائيل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

الصين: مصرع 36 شخصاً بحريق شب في مصنع بمدينة أنيانج

الصين: مصرع 36 شخصاً بحريق شب في مصنع بمدينة أنيانج

طهران: إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

طهران: إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;حرية&#34; يدعو الاتحاد الأوروبي للامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

"حرية" يدعو الاتحاد الأوروبي للامتناع عن توقيع اتفاق تبادل المعلومات مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي

بشارة والسعداوي يبحثان مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتطوير منطقة جبل قرنطل

بشارة والسعداوي يبحثان مع القطاع الخاص سبل تعزيز الشراكة لتطوير منطقة جبل قرنطل

سفارة سلطنة عُمان في فلسطين تحتفل بالعيد الوطني الـ 52 المجيد

سفارة سلطنة عُمان في فلسطين تحتفل بالعيد الوطني الـ 52 المجيد

عكرمة صبري: اقتحام &#34;غليك&#34; للأقصى إمعان في العدوان

عكرمة صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

منوعات

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم &#34;جروب الماميز&#34;

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم "جروب الماميز"

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

عربي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ &#34;أردوغان&#34; على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق