وكيل وزارة الزراعة يوقّع اتفاقية متابعة الدورات التدريبية ضمن برنامج "السيباد"

رام الله - دنيا الوطنوقع وكيل وزارة الزراعة المهندس عبد الله لحلوح ومستشار رئيس الوزراء للشؤون الاستراتيجية داوود الديك، اليوم الثلاثاء،اتفاقية متابعة الدورات التدريبية ضمن برنامج "السيباد" مؤتمر التعاون بين دول شرق آسيا لدعم التنمية في فلسطين.وتهدف الاتفاقية الى تعزيز آفاق التعاون المشترك بين وزارة الزراعة ومكتب رئيس الوزراء وذلك لبناء القدرات الفنية والتقنية لكوادر وزارة الزراعة وكذلك تنفيذ مشاهدات حقلية لمتابعة التدريب النظري في مجال إدارة التلقيح الاصطناعيوالاستزراع السمكي.بدوره، شكر وكيل وزارة الزراعة مستشار رئيس الوزراء والحكومة اليابانية ومؤسسة جايكا اليابانية على الدعم المستمر مؤكدا على أهمية العمل على مشاريع مستقبلية منوها الى العديد من المشاريع التي تم تمويلها من حكومة اليابان.بدوره أكد مستشار رئيس الوزراء على تراكم الخبرات وتطورها في القطاع الزراعي وإسهاماتها الجلية في تعزيز الأمن الغذائي والناتج القومي الإجمالي مؤكدا على أن برنامج "السيباد" سيستمر في تقديم الدعم لوزارة الزراعة والقطاع الزراعي.وقد حضر من مكتب رئيس الوزراء انتصار هب الريح، ومن الوزارة مدير عام الإرشاد والتنمية الريفية م. صلاح الدين البابا، ومدير عام المنظمات الاهلية م. اشرف عنبتاوي، ومدير عام العلاقات الدولية والعامة والإعلام م. محمود فطافطة، ونائب مدير عام الثروة السمكية م. ياسر اشتية .ومن الممثلية اليابانية سكرتير أول يوسكي تابوتشي،ومستشار التنمية والتعاون الاقتصادي أسماء إبراهيم،ومن مكتب جايكا متسوتاكا هوشي، وفراس فرسخ .