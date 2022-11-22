شؤون فلسطينية

قناة إسرائيلية تكشف سبب منع تصدير السمك من غزة للضفة

قناة إسرائيلية تكشف سبب منع تصدير السمك من غزة للضفة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة إسرائيلية، اليوم الثلاثاء، سبب منع سلطات الاحتلال تصدير الأسماك من قطاع غزة إلى الضفة الغربية. 

ووفق (القناة 12)، فإن كمية الأسماك التي تم محاولة تهريبها من الضفة الغربية إلى أراضي 48 نهاية الأسبوع الماضي بلغت 5.8 طن.

وقالت القناة: إن "هذه الأسماك تصل من قطاع غزة إلى الضفة الغربية عبر معبر كرم أبو سالم، وكان هناك محاولة لتهريبها إلى مطاعم في حيفا بشكل غير قانوني، ما تسبب بمنع تصديرها من القطاع".

وتابعت: أن قيمة الأسماك التي تم محاولة تهريبها يصل إلى 400 ألف شيكل، وقررت وزارة الزراعة الإسرائيلية أمس منع تصدير الأسماك من غزة حتى نهاية التحقيق في القضية، بحسب ما نقلته صحيفة (القدس) المحلية.

وأفادت القناة بأنه تم وقف الشاحنة المشبوهة بتهريب الأسماك عند معبر رنتيس، وتم إتلاف الكميات الموجودة فيها بحجة أنها تشكل خطًرا على الصحة العامة، كما أن هناك محاولات مماثلة سجلت من قبل.

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