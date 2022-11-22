شاهد: الاحتلال يسلم إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل غرب سلفيت







رام الله - دنيا الوطنسلّمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل ببلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.وأوضح رئيس بلدية قراوة بني حسان إبراهيم عاصي، أن قوات الاحتلال سلّمت إخطارات بوقف العمل والبناء في ثمانية منازل، بعضها مأهولة بالسكان، وأخرى قيد الإنشاء في منطقة "الرأس"، و"واد المصالحة"، و"خلة القرن" في المنطقة الشمالية الشرقية للبلدة، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).وأضاف عاصي، أن المنازل الثمانية تعود ملكيتها، لكل من: عوني عزيز مرعي، وعمير مرعي، وإبراهيم علي، ونبيل أيمن، وأيوب فتحي، ومحمود مرعي، وقتيبة سماره، وتامر سلوم.