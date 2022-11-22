رئيس البرلمان العربي يهنئ ولي عهد البحرين بتجديد الثقة الملكية بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء

رام الله - دنيا الوطنرفع عادل بن عبد الرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، خالص التهاني وعظيم التبريكات إلى الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة صدور الأمر الملكي السامي بتعيينه رئيسًا لمجلس الوزراء.وأكد العسومي، أن تجديد الثقة الملكية السامية بتكليف ولي العهد بحمل مهام رئاسة مجلس الوزراء تأكيد على النجاحات الكبيرة التي حققها سموه من إنجازات كبيرة جعلت مملكة البحرين نموذجا رائدا في كافة المجالات، وإبراز وجه جديد للمملكة من خلال المبادرات والاستراتيجيات التي رفعت اسم المملكة عاليا في المحافل العربية والإقليمية والدولية.وبهذه المناسبة، أعرب العسومي للأمير عن تقدير واعتزاز البرلمان العربي للدور الكبير لمملكة البحرين في تعزيز العمل العربي المشترك من خلال تبني مملكة البحرين وحكومتها الرشيدة لسياسة خارجية عززت مكانتها المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، وساهمت بشكل فعّال في ترسيخ علاقات أخوية قوية ومتميزة مع كافة الدول العربية ودعم العمل العربي المشترك والحفاظ على أمن واستقرار المنطقة والسلام العالمي، مؤكداً دعم ومساندة البرلمان العربي لسموه ولكل ما يتبناه من سياسات وبرامج لرفعة وعزة مملكة البحرين وشعبها العزيز.وأعرب رئيس البرلمان العربي، عن فخره واعتزازه لما شهدته مملكة البحرين في ظل قيادة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم وبدعم ومتابعة من ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء من نمو وازدهار وترسيخ أسس وركائز دولة المؤسسات والقانون.