رصد زلزال على بعد 800 كم من شواطئ فلسطين

أفاد مركز رصد الزلازل الفلسطيني في جامعة النجاح، بأن





وأضاف: أن الزلزال كان بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر وعلى عمق 81 كم في باطن الأرض، على خط عرض 35.22 شمالاً، وخط طول 27.14 شرقاً.



وتبعد بؤرة الزلزال ما يقارب من 800 كم عن شواطئ الأراضي الفلسطينية، حيث أبلغ بعض المواطنين عن شعورهم بهذا الزلزال، وذلك يعود إلى عدد من العوامل أهمها قوة الزلزال وعمقه، بالإضافة إلى حصوله في ساعة الفجر الأولى حسب التوقيت المحلي لفلسطين حيث تكون الضوضاء في أقل مستوياتها.



في ذات السياق ذكر مدير مركز التخطيط الحضري والحد من مخاطر الكوارث، مدير وحدة علوم الأرض وهندسة الزلازل في جامعة النجاح الوطنية، أنَّ مراصد الزلزال في المنطقة قد سجلت حصول زلزال بقوة 5.5 درجة تقريباً على مقياس ريختر مركزه السطحي في منطقة جزيرة كريت اليونانية.



وقال جلال الدبيك الخبير في مجال هندسة الزلازل والحدّ من مخاطر الكوارث، إنَّ الزلزال وقع الساعة الواحدة و 25 دقيقة صباحاً بالتوقيت المحلي لفلسطين ولمنطقة كريت اليونانية على إحداثيات 35.72 شمالا و 26.45 شرقًا وعلى عمق مركز جوفي يتراوح من 80 الى 90 كم في باطن الأرض.



رام الله - دنيا الوطنزلزالاً متوسط القوة، وقع يوم الأحد الماضي، في حدود الساعة 23:26 مساء حسب التوقيت العالمي.