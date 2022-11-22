عكرمة صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان



وأشاد بصمود المرابطين والمرابطات والمعتكفين في المسجد المبارك، معربًا عن أسفه للصمت العربي والدولي تجاه ما يحصل في الأقصى.



وبين صبري أن المستوطنين لا يستطيعون اقتحام المسجد المبارك دون حراسة مشددة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، مشيراً إلى أن ذلك تأكيد على أن الأقصى حقنا وليس حقهم.



ودعا إلى مواصلة شد الرحال إلى المسجد الأقصى المبارك للدفاع عنه وحمايته من مخططات التهويد.





رام الله - دنيا الوطنأوضح خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري، أن اقتحامات المستوطنين الاستفزازية المتكررة يقصد منها تثبيت وقائع جديدة داخل المسجد الأقصى المبارك.وعدّ صبري اقتحام المتطرف عضو (كنيست) السابق يهودا غليك، المسجد الأقصى "عدوانيا" ولا يعطيه أي حق في هذه الأماكن المقدسة.