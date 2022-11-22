دولي

زلزال إندونيسيا: 162 قتيلًا وعشرات المصابين بجزيرة جاوة

زلزال إندونيسيا: 162 قتيلًا وعشرات المصابين بجزيرة جاوة
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
لقي نحو 162 شخصاً مصرعهم، في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات، ضرب جزيرة جاوة الغربية في أرخبيل إندونيسيا، بالأمس.

وبحسب موقع (بي بي سي)، نُقل عشرات المصابين إلى المستشفى، فيما تلقى كثيرون العلاج في الخارج.

وقال: "بذل رجال الإنقاذ قصارى الجهود حتى حلول الليل في مسعى لإنقاذ آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت أبنية منهارة".

الجدير بالذكر أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال مكتظة بالسكان وعرضة للانهيارات الأرضية ومنازلها سيئة البناء، مما أدى إلى انهيار منازل في مناطق عديدة.

أخبار ذات صلة

إعلام إسرائيلي: يوآف غالانت يقترب من تولي وزارة الجيش

إعلام إسرائيلي: يوآف غالانت يقترب من تولي وزارة الجيش

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

تضارب الأنباء في إسرائيل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

تضارب الأنباء في إسرائيل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة

زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

الصين: مصرع 36 شخصاً بحريق شب في مصنع بمدينة أنيانج

الصين: مصرع 36 شخصاً بحريق شب في مصنع بمدينة أنيانج

طهران: إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

طهران: إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

عشرات القتلى ومئات الجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا

عشرات القتلى ومئات الجرحى في زلزال قوي ضرب إندونيسيا

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: اقتحام &#34;غليك&#34; للأقصى إمعان في العدوان

عكرمة صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

تعرف على أسعار الخضروات واللحوم في أسواق غزة

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

منوعات

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم &#34;جروب الماميز&#34;

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم "جروب الماميز"

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

عربي

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ &#34;أردوغان&#34; على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر