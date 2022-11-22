زلزال إندونيسيا: 162 قتيلًا وعشرات المصابين بجزيرة جاوة

رام الله - دنيا الوطنلقي نحو 162 شخصاً مصرعهم، في زلزال بلغت قوته 5.6 درجات، ضرب جزيرة جاوة الغربية في أرخبيل إندونيسيا، بالأمس.وبحسب موقع (بي بي سي)، نُقل عشرات المصابين إلى المستشفى، فيما تلقى كثيرون العلاج في الخارج.وقال: "بذل رجال الإنقاذ قصارى الجهود حتى حلول الليل في مسعى لإنقاذ آخرين يُعتقد أنهم ما زالوا محاصرين تحت أبنية منهارة".الجدير بالذكر أن المنطقة التي وقع فيها الزلزال مكتظة بالسكان وعرضة للانهيارات الأرضية ومنازلها سيئة البناء، مما أدى إلى انهيار منازل في مناطق عديدة.