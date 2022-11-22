الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

رام الله - دنيا الوطنحيت الجبهة العربية الفلسطينية الأشقاء القطريين والعرب المشاركين في فعاليات كأس العالم المقام في قطر، مؤكدة أن الأشقاء العرب أكدوا على مركزية القضية الفلسطينية للأمة العربية ورفض الشعوب للتطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل عدوانه على شعبنا.وأضافت الجبهة، أن الأشقاء العرب ومن خلال رفضهم ومقاطعتهم لوسائل الإعلام الإسرائيلية وكذلك من خلال رفع الأعلام والشارات الفلسطينية جعلوا فلسطين وقضيتها حاضرة في هذا المحفل الدولي الهام.وتابعت: إننا إذ نهنئ الشقيقة قطر على التنظيم الجيد للمونديال فإننا نتوجه بالتحية للشعب القطري ومن خلاله لكافة الشعوب العربية التي تؤكد في كل يوم أن الأمة العربية عصية على التطويع وكسر الإرادة وأن فلسطين حاضرة في وجدان كل عربي وان كافة السياسات الرسمية لبعض الأنظمة التي طبعت مع الاحتلال لا تمثل وجدان الأمة وشعوبها.وأكدت الجبهة أن الشعب الفلسطيني سيبقى ثابتاً صامدا في خندق الدفاع الأول من معركة الامة حتى التحاق كافة جماهير أمتنا الشرفاء بمعركتهم الرئيسية وتحقيق النصر واستعادة الحقوق التاريخية الثابتة والمشروعة.