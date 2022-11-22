عاجل

  • رياضة: المنتخب السعودي يسجل الهدف الثاني عن طريق سالم الدوسري

  • رياضة: المنتخب السعودي يسجل هدف التعادل عن طريق صالح الشهري


شؤون فلسطينية

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين بأشد العبارات انتهاكات وجرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة "الإرهابية" بحق أبناء شعبنا وأرضه ومنازله وممتلكاته ومقدساته، والتي تسيطر بشكل يومي على مشهد حياة المواطن الفلسطيني في طول البلاد وعرضها.

وأضافت الخارجية: "هذا في وقتٍ تتفاخر به دولة الاحتلال بانجازاتها في مجال تعميق وتوسيع الاستيطان وبنيته التحتية التي تنخر جسد الدولة الفلسطينية، خاصة مواصلة شق الانفاق الضخمة لربط مدينة القدس المحتلة بالمستوطنات المحيطة ضمن مشروع ما يسمى (القدس الكبرى) وربطها بالعمق الإسرائيلي وتسهيل حركة المستوطنين في كلا الاتجاهات، بما يؤدي إلى المزيد من تقطيع أوصال المناطق الفلسطينية".

وتابعت: "كما أعلن وزير الحكم المحلي الفلسطيني مجدي الصالح فإن دولة الاحتلال ترفض المصادقة على 116 مخططاً هيكلياً لتوسيع قرى وبلدات فلسطينية في المناطق المصنفة (ج) وذلك منذ تسعة أعوام، وبشكل يترافق باستمرار مع عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية الواقعة فيها، وتوزيع المزيد من إخطارات الهدم، بما في ذلك تخريب وهدم المشاريع الممولة من الاتحاد الأوروبي".

وحملت الخارجية دولة الاحتلال وحكومتها وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج هذه الانتهاكات والجرائم البشعة التي ترتقي لمستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية يحاسب عليها القانون الدولي، والمسؤولية أيضاً عن تداعياتها على ساحة الصراع برمتها وفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين. 

كما وأكدت أن ازدواجية المعايير الدولية باتت تشكل ضربة قاصمة للقانون الدولي ولانفاذه على الحالة في فلسطين المحتلة، وتوفر الغطاء لانتهاكات وجرائم دولة الاحتلال، وتوفر أيضاً الحماية لمرتكبي تلك الجرائم ولافلات إسرائيل كقوة احتلال المستمر من العقاب.

أخبار ذات صلة

رصد زلزال على بعد 800 كم من شواطئ فلسطين

رصد زلزال على بعد 800 كم من شواطئ فلسطين

عكرمة صبري: اقتحام &#34;غليك&#34; للأقصى إمعان في العدوان

عكرمة صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان

العمادي: بدء بصرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر غدا الأربعاء

العمادي: بدء بصرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر غدا الأربعاء

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

&#34;الخارجية&#34;: نتابع الأنباء عن توقف سفينة قبالة &#34;كريت&#34; اليونانية

"الخارجية": نتابع الأنباء عن توقف سفينة قبالة "كريت" اليونانية

قيادي بـ (حماس): نولي جدّية مطلقة لتكريس إعلان الجزائر

قيادي بـ (حماس): نولي جدّية مطلقة لتكريس إعلان الجزائر

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

عكرمة صبري: اقتحام &#34;غليك&#34; للأقصى إمعان في العدوان

عكرمة صبري: اقتحام "غليك" للأقصى إمعان في العدوان

العمادي: بدء بصرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر غدا الأربعاء

العمادي: بدء بصرف المنحة القطرية عن شهر نوفمبر غدا الأربعاء

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

رأفت: الجهة المسؤولة عن شعبنا هي منظمة التحرير الفلسطينية

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

هيئة الأسرى: الأسير كممجي يروي تفاصيل عذاب العزل وكابوس رحلة البوسطة

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

الجبهة العربية الفلسطينية: جماهير أمتنا جعلوا فلسطين حاضرة في كأس العالم

&#34;الخارجية&#34;: ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

"الخارجية": ازدواجية المعايير الدولية تشجع الاحتلال على تعميق الاستيطان

&#34;المرور&#34; بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

"المرور" بغزة: أربع إصابات في 12 حادث سير خلال الـ 24 ساعة الماضية

كشف &#34;تنسيقات مصرية&#34; للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الأربعاء

منوعات

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

شاهد: عارض أزياء سعودي يغضب جمهوره بأجرأ إطلالة له على الإطلاق

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

لهذا السبب.. شهيرة (سناب شات) فوز العتيبي تتعرض لهجوم حاد

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: زوج نسرين طافش يعلن عن طلاقهم بشكل رسمي

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

شاهد: والد ياسمين صبري يكشف حقيقة تعرضه للإهانة من إبنته

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

ما حقيقة إصابة نبيلة عبيد بفيروس خطير قاتل؟

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم &#34;جروب الماميز&#34;

منتج شهير يكشف سبب طرد غادة عادل من فيلم "جروب الماميز"

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

شاهد كيف احتفلت فيروز بعيد ميلادها الـ89

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

ما حقيقة اتجاه ليلى أحمد زاهر للغناء وترك التمثيل؟

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: هنا الزاهد تصدم متابعيها بعد نشر هذه الصورة

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

شاهد: الظهور الأول لرامز جلال بعد أنباء إصابته بالعمى

عربي

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ &#34;أردوغان&#34; على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر