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شؤون فلسطينية

"الخارجية": نتابع الأنباء عن توقف سفينة قبالة "كريت" اليونانية

"الخارجية": نتابع الأنباء عن توقف سفينة قبالة "كريت" اليونانية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قال المستشار السياسي لوزير الخارجية والمغتربين، د. أحمد الديك، إن وزارة  وزارة الخارجية والمغتربين تتابع من خلال سفارة دولة فلسطين لدى اليونان كافة التطورات مع الجهات اليونانية المختصة بخصوص الانباء عن تعطل سفينة تقل من 400-500 مهاجر مجهولي الجنسية جنوب غرب جزيرة كريت اليونانية.

وقامت قوارب صيد وسفن البحرية اليونانية وسفن تجارية إيطالية بالتوجه لإنقاذ المهاجرين بسبب توقف محرك السفينة. 

وتواجه عملية الإنقاذ صعوبات بسبب سوء الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وفق ما نقلت وزارة الخارجية في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه.

وتمنى السفير الديك السلامة لجميع ركاب السفينة، هذا وستعلن الوزارة عن اية تطورات جديدة بخصوص هذا الموضوع. 

هذا وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان قبل أيام قضية قارب كان قد توقف في عرض البحر قرب سواحل "بيلوس" اليونانية، وقام خفر السواحل اليونانية بإنقاذ جميع اللاجئين غير الشرعيين الذي كانوا على متنه وعدد 94 مهاجرا، وتم التأكد من عدم وجود أي فلسطيني على متن هذا القارب. 

وفي سياق ذو صلة، افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تونس الشقيقة أنها حصلت على إذن قضائي من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدنين لتسلم العينات وتحليلها ثم مقارنتها بالجثث الموجودة لدى الجهات المعنية في تونس، وأن السفارة أرسلت النماذج لوزارة الداخلية التونسية التي وعدت بدورها بإجراء الفحوصات بأسرع ما يمكن في جهد فلسطيني متواصل للتعرف على جثامين عدد من المفقودين الفلسطينيين.

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