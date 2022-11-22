"الخارجية": نتابع الأنباء عن توقف سفينة قبالة "كريت" اليونانية





هذا وتابعت سفارة دولة فلسطين لدى اليونان قبل أيام قضية قارب كان قد توقف في عرض البحر قرب سواحل "بيلوس" اليونانية، وقام خفر السواحل اليونانية بإنقاذ جميع اللاجئين غير الشرعيين الذي كانوا على متنه وعدد 94 مهاجرا، وتم التأكد من عدم وجود أي فلسطيني على متن هذا القارب.





وفي سياق ذو صلة، افادتنا سفارة دولة فلسطين لدى تونس الشقيقة أنها حصلت على إذن قضائي من قاضي التحقيق لدى المحكمة الابتدائية بمدنين لتسلم العينات وتحليلها ثم مقارنتها بالجثث الموجودة لدى الجهات المعنية في تونس، وأن السفارة أرسلت النماذج لوزارة الداخلية التونسية التي وعدت بدورها بإجراء الفحوصات بأسرع ما يمكن في جهد فلسطيني متواصل للتعرف على جثامين عدد من المفقودين الفلسطينيين.



وتمنى السفير الديك السلامة لجميع ركاب السفينة، هذا وستعلن الوزارة عن اية تطورات جديدة بخصوص هذا الموضوع.