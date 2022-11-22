جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

رام الله - دنيا الوطنأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات استعدادية لحالات الطوارئ في عدة مناطق داخلية.وقال المتحدث باسم الجيش: إن "قيادة الجبهة الداخلية ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وحدوث زلازل".وأضاف: "يوم الثلاثاء 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ نحو باقة الغربية".وأكمل: "أما يوم الأربعاء المقبلة الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من من وقوع زلزال في مستوطنة ألفي منشيه".