دولي

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ

جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ
جيش الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات استعدادية لحالات الطوارئ في عدة مناطق داخلية.

وقال المتحدث باسم الجيش: إن "قيادة الجبهة الداخلية ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وحدوث زلازل".

وأضاف: "يوم الثلاثاء 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ نحو باقة الغربية".

وأكمل: "أما يوم الأربعاء المقبلة الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من من وقوع زلزال في مستوطنة ألفي منشيه".

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