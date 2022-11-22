جيش الاحتلال ينفذ مناورات اليوم وغدًا استعدادًا لحالات الطوارئ
أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، عن انطلاق مناورات استعدادية لحالات الطوارئ في عدة مناطق داخلية.
وقال المتحدث باسم الجيش: إن "قيادة الجبهة الداخلية ستجري يومي الثلاثاء والأربعاء مناورات استعدادا لحالات الطوارئ في عدة مناطق للتعامل مع سقوط صواريخ، وحدوث زلازل".
وأضاف: "يوم الثلاثاء 22 تشرين ثاني/ نوفمبر الساعة 18:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من إطلاق صواريخ نحو باقة الغربية".
وأكمل: "أما يوم الأربعاء المقبلة الساعة 10:05 ستنطلق صفارات الإنذار للتحذير من من وقوع زلزال في مستوطنة ألفي منشيه".
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