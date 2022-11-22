شؤون فلسطينية

"سابقة سياسية خطيرة".. مجدلاني يحذر من مفاوضات إسرائيلية أوروبية لتبادل بيانات

"سابقة سياسية خطيرة".. مجدلاني يحذر من مفاوضات إسرائيلية أوروبية لتبادل بيانات
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، د.أحمد مجدلاني ما كشف عن مفاوضات إسرائيلية أوروبية بشأن إقرار اتفاقية تبادل بيانات مخطط لها بين الجانبين تشمل مناطق تديرها السلطة الفلسطينية انتهاك لحقوق الشعب الفلسطيني والبروتوكولات الدولية.

وتابع مجدلاني في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن هذا الأمر يشكل سابقة سياسية خطيرة حيث أن مسودة الاتفاق تتحدث عن بند من شأنه أن يسمح للاحتلال باستخدام البيانات الشخصية من الشرطة الأوروبية في مناطق السلطة الفلسطينية.

وطالب مجدلاني دول الاتحاد الأوروبي بوقف هذه المفاوضات  والتراجع عنها.

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