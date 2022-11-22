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مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي

مصر: تحذيرات من خطورة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
حذر وزير الصحة والسكان المصري، خالد عبد الغفار، من سرعة انتشار الفيروس المخلوي التنفسي، بعد إصابة العديد من طلاب المدارس خلال الفترة القليلة الماضية.

وقال في مؤتمر صحفي عقده أمس الاثنين، إن طفلا واحدا مصابا بالفيروس المخلوي، قد يتسبب في عدوى لفصل بالكامل في المدرسة سواء عن طريق الرزاز أو التلامس، وفق ما نقل موقع (العربية).

وطالب أولياء الأمور بعدم إرسال أي طفل مصاب للمدرسة قائلاً، "طفل عنده ارتفاع في درجة الحرارة وأعراض البرد ليس منطقيا الذهاب للمدرسة، لأن الفيروس نسبة انتشاره مرتفعة".

ويعد الفيروس المخلوي التنفسي، هو مجموعة من الفيروسات المخاطية التي من الممكن أن تسبب في بعض الحالات، التهابات شديدة في الجهاز التنفسي وتتسلل إلى الجهاز التنفسي عند الأطفال والأشخاص البالغين.

ووفقا لوزارة الصحة، فإن هذا الفيروس يمكن أن يصيب الجهاز التنفسي السفلي والعلوي، كما أنه ليس هناك مضاد حيوي معالج للفيروس المخلوي التنفسي ولا لقاح مضادا للإصابة به وهذا يرجع للتطور السريع لسطح الفيروس، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال اتباع بعض الإجراءات الاحترازية التي تتمثل في غسل اليدين وتهوية الأماكن المغلقة والتوقف عن تقبيل الأطفال.

وحذرت وزارة الصحة من عدم زيارة الطبيب في حالة ظهور أعراض على الطفل، مؤكدة على ضرورة عرض الطفل المصاب على الطبيب، بالإضافة إلى عزله حتى يتعافى، مع الاهتمام بتعزيز مناعته من خلال المشروبات الدافئة.

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