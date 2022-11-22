دولي

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان

غرق مركب صيد يُقل مئات المهاجرين قبالة سواحل اليونان
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، بأن مركب صيد يقل مئات المهاجرين، غرق قبالة السواحل اليونانية فجر اليوم.

وأطلق خفر السواحل اليوناني، عملية لإنقاذ المركب، الذي يعتقد أنه يقل بين 400 إلى 500 شخص جنوب غرب "كريت".

وأفادت الناطقة باسم خفر السواحل: "جاء في نداء الاستغاثة بأن ما بين 400 و500 شخص على متن المركب"، مضيفة أن الرياح العاتية تعرقل عملية الإنقاذ.

يتبع..

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