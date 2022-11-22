تضارب الأنباء في إسرائيل بشأن مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة





وفي الوقت الذي أُفيد فيه أمس بأنه تم إحراز تقدم في المفاوضات واتفاق حول توزيع الحقائب الوزارية، قال بتسلئيل سموتريتش رئيس حزب (هاتسيونوت هاداتيت): "إن من ناحيته لم ينجز حتى الآن أي اتفاق في المفاوضات في الاتصالات مع ممثلي حزب (ليكود).



وتحدثت تقارير مساء أمس الاثنين، عن إحراز تقدم ملموس في المفاوضات، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).





وأعرب سموتريتش عن سخطه على ما وصفه الحيل الصادرة من مكتب رئيس الوزراء المكلف، زعيم (ليكود) بنيامين نتنياهو على حد قوله.



وأعرب رئيس حركة (شاس) الدينية أريه درعي عن استعداده للتنازل عن تولي حقيبة المالية مقابل أن يشغل حقيبة الداخلية على أن تتسم بصلاحيات موسعة وإشغال منصب نائب رئيس الوزراء. كما سيحصل حزبه على حقيبة الشؤون الدينية ووزارة تطوير النقب والجليل.



رام الله - دنيا الوطنتتضارب الأنباء في إسرائيل، بشأن التطورات الحاصلة في المفاوضات الائتلافية، لتشكيل الحكومة الجديدة.