طالت أسرى محررين.. حملة اعتقالات واسعة يشنها الاحتلال بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات واسعة، طالت 11 مواطناً بينهم أسرى محررون، في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.



وفي محافظة رام الله والبيرة، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، خمسة مواطنين من عدة قرى وبلدات بالمحافظة.



وذكرت مصادر محلية، أن الاحتلال اعتقل الشابين عنتر حامد، ومحمود حامد من بلدة سلواد شرقا، والشقيقين قصي وعدي عيسى ربيع من بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله، بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).



وأضافت المصادر، أن الاحتلال اعتقل الأسير المحرر خالد نوابيت من قرية برقة شرق رام الله، بعد مداهمة منزله وتفتيشه.



وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، شابين من المحافظة.



وأفادت مصادر محلية، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب خالد مراد مرعي (21 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة.



كما اعتقلت الشاب غازي يونس عودة (27 عاما) من قرية الراس جنوب طولكرم.



وفي بيت لحم، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، شابين من مخيم الدهيشة جنوب المدينة.



وأفاد مصدر أمني، بأن قوات الاحتلال اعتقلت شهريار أنور البلعاوي (26 عاما)، ويوسف عزت أبو دية (25 عاما) بعد اقتحام منزليهما في المخيم.



واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، أسيرين محررين من بلدة اليامون غرب جنين وقرية عنزة جنوب المدينة.



وذكرت مصادر أمنية ومحلية، أن قوات الاحتلال اعتقلت الأسير المحرر عماد زياد أبو الهيجاء بعد اقتحام منزله في بلدة اليامون، والأسير المحرر أحمد براهمة بعد اقتحام قرية عنزة ومداهمة منزله، علما أن شقيقه محمد استشهد في أواخر شهر أيلول/سبتمبر الماضي في مخيم جنين.



رام الله - دنيا الوطن