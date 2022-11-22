زلزال قوي يضرب جزر سليمان وتحذير من تسونامي

ضرب زلزال عنيف بقوة 7.0 درجات، فجر اليوم الثلاثاء، دولة جزر سليمان الواقعة في جنوب المحيط الهادي، وحثت السلطات المواطنين، على الانتقال إلى مناطق مرتفعة.



وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، إن الزلزال وقع على عمق 15 كيلومترا على بعد حوالي 16 كيلومترا إلى الجنوب الغربي لمنطقة مالانجو، وعلى بعد نحو 55 كيلومترا من العاصمة هونيارا.



وأصدر مركز الإنذار المبكر من التسونامي في المحيط الهادئ تحذيراً من خطر تعرّض سواحل الأرخبيل لأمواج مدّ عال "تسونامي"، يتراوح ارتفاعها بين متر و3 أمتار، وسواحل بابوا-غينيا الجديدة وفانواتو إلى أمواج مدّ عال يقلّ ارتفاعها عن 3 أمتار.



يشار إلى أن جزر سليمان تقع على "حزام النار في المحيط الهادئ" حيث تلتقي صفائح تكتونية يؤدّي احتكاكها ببعضها البعض إلى نشاط زلزال وبركاني كثيف.





رام الله - دنيا الوطن