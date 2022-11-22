شؤون فلسطينية

الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق

الطقس: أجواء غائمة وفرصة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق
رام الله - دنيا الوطن
توقعت دائرة الأرصاد الجوية أن يكون الجو اليوم الثلاثاء، غائماً جزئيا إلى غائم ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة، وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة، والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وهذه الليلة، يكون الجو غائما جزئيا إلى غائم وباردا خاصة فوق المناطق الجبلية وتكون الفرصة مهيأة لسقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

ويكون الجو غداً الأربعاء غائماً جزئياً إلى صاف ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة، والرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وتتأثر البلاد يوم الخميس بمقدمة منخفض جوي، ويكون الجو غائماً جزئياً ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام، وخلال ساعات الظهيرة يتوقع سقوط أمطار متفرقة فوق بعض المناطق تشتد خلال ساعات الليل والرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

والجمعة، تتأثر البلاد بمنخفض جوي مصحوب بكتلة هوائية باردة، ويكون الجو غائماً وباردا، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح أقل من معدلها السنوي العام بحدود 5 درجات مئوية، وتسقط بمشيئة الله زخات من الأمطار تكون غزيرة ومصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح جنوبية غربية إلى غربية معتدلة إلى نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا والبحر مائجا.

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