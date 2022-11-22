شؤون فلسطينية

مجلس العلاقات يعزي بوفاة السويسري ميشيل بوهلر أحد أبرز المتضامنين مع فلسطين

مجلس العلاقات يعزي بوفاة السويسري ميشيل بوهلر أحد أبرز المتضامنين مع فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أعرب مجلس العلاقات الدولية عن خالص تعازيه لوفاة المبدع والكاتب والفنان السويسري ميشيل بوهلر أبرز المتضامنين الدوليين مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة.

وفي برقية تعزية أرسلها لأرملة الفقيد، قال المجلس إن بوهلر كان معروفًا بمواقفه الجريئة مع الشعب الفلسطيني وحقوقه، ووقوفه الشجاع إلى دومًا إلى جانب المظلومين.

وفي أثناء زيارة وفد من البرلمانيين والأوروبيين لغزة سنة 2010، انشغل الجميع بزيارة المواقع التي قصفها الاحتلال، بينما طلب بوهلر ترتيب لقاءات مع أطفال وشباب ليعبروا عن معاناتهم من خلال الفن والموسيقى مواسيًا إياهم وداعمًا لهم.

وترك بوهلر ما يقارب من 300 أغنية وألّف حوالي 30 كتابا وعمل مسرحي وخاض عديد المعارك من أجل العدالة و كرامة الانسان.

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