شؤون فلسطينية

الهباش خلال زيارة الكنيسة الأرثوذوكسية في البرازيل: الشعب الفلسطيني موحد بمسلميه ومسيحييه بمواجهة الاحتلال

الهباش خلال زيارة الكنيسة الأرثوذوكسية في البرازيل: الشعب الفلسطيني موحد بمسلميه ومسيحييه بمواجهة الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
قال قاضي قضاة فلسطين مستشار الرئيس للشؤون الدينية والعلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الشعب الفلسطيني موحد بمسلميه ومسيحيه في مواجهة الاحتلال.

جاء ذلك خلال زيارته، الإثنين، الكنيسة الأرثوذكسية في مدينة ساوباولو البرازيلية، حيث التقى الكاردينال دون مسكانيوس منصور، مطران الكنيسة الأرثوذوكسية في البرازيل.

وأطلع الهباش الكاردينال منصور على تطورات القضية الفلسطينية وسبل مواجهة تصاعد اعتداءات الاحتلال على مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية.

ونقل الهباش خلال اللقاء للكاردينال منصور، تحيات الشعب الفلسطيني والقيادة الفلسطينية والرئيس محمود عباس، مؤكدًا على رفض دولة فلسطين لأية خطوات من شأنها الإجحاف بالحق الفلسطيني في مدينة القدس عاصمة دولة فلسطين المحتلة، مقدماً شكره لجمهورية البرازيل على تصويتها الأخير الداعم لدولة فلسطين في اللجنة الرابعة في الأمم المتحدة حول الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري لأراضي دولة فلسطين.

وطالب قاضي القضاة خلال اللقاء، العالم المسيحي ورجال الدين المسيحيين لرفع الصوت عالياً ضد الاحتلال والظلم ومطالبة حكومات بلدانهم للضغط على دولة الاحتلال لرفع حصارها المفروض على الأماكن المقدسة في مدينة القدس وبيت لحم والخليل، والسماح لجميع المؤمنين من الوصول لأماكن عبادتهم خاصة الحرمين الشريفين المسجد الأقصى المبارك والمسجد الإبراهيمي وكنيستي القيامة والمهد، وأداء عباداتهم بكل حرية وأمان.

بدوره، أكد الكاردينال دون مسكانيوس منصور، خلال اللقاء، أن موقف الكنيسة الثابت أن القدس يجب أن تكون مدينة مفتوحة لكل الديانات، معربًا عن شكره لدولة فلسطين على سياستها في حماية الأماكن المسيحية المقدسة والوجود المسيحي في فلسطين، وعلى موقف الكنيسة الثابت من القضية الفلسطينية، والقائم على احترام القانون الدولي.

يذكر ان الشيخ الهباش يقوم بزيارة عمل للبرازيل تستمر عدة أيام ضمن مشاركة دولة فلسطين في فعاليات المؤتمر الـ 35 لمسلمي دول أمريكا اللاتينية ودول البحر الكاريبي، ويلتقي خلالها بالعديد من المسؤولين ورجال الدين المسلمين والمسيحيين في البرازيل، ويرافقه القاضي الشرعي ماهر خضير رئيس المحكمة العليا الشرعية، وخالد بارود مساعد قاضي القضاة، وحمزة دعنا مدير مكتب قاضي القضاة.

أخبار ذات صلة

دعوات للحشد في إحياء الفجر العظيم الجمعة القادمة بالإبراهيمي

دعوات للحشد في إحياء الفجر العظيم الجمعة القادمة بالإبراهيمي

مجلس العلاقات يعزي بوفاة السويسري ميشيل بوهلر أحد أبرز المتضامنين مع فلسطين

مجلس العلاقات يعزي بوفاة السويسري ميشيل بوهلر أحد أبرز المتضامنين مع فلسطين

&#34;عورتاني&#34; ونقيب المحاميين يبحثان قضايا تخدم العملية التعليمية

"عورتاني" ونقيب المحاميين يبحثان قضايا تخدم العملية التعليمية

&#34;حماية&#34;: ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات بالضفة إمعانا بسياسة العقاب الجماعي

"حماية": ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات بالضفة إمعانا بسياسة العقاب الجماعي

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين

"الخارجية" تطالب بتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين

&#34;الخارجية&#34; تدين جريمة اعدام الطالب السعدي وتطالب &#34;الجنائية&#34; بتحمل مسؤولياتها

"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب السعدي وتطالب "الجنائية" بتحمل مسؤولياتها

القوى الوطنية والإسلامية: انتهاكات الاحتلال اليومية لن تكسر إرادة شعبنا

القوى الوطنية والإسلامية: انتهاكات الاحتلال اليومية لن تكسر إرادة شعبنا

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

الهباش خلال زيارة الكنيسة الأرثوذوكسية في البرازيل: الشعب الفلسطيني موحد بمسلميه ومسيحييه بمواجهة الاحتلال

الهباش خلال زيارة الكنيسة الأرثوذوكسية في البرازيل: الشعب الفلسطيني موحد بمسلميه ومسيحييه بمواجهة الاحتلال

&#34;عورتاني&#34; ونقيب المحاميين يبحثان قضايا تخدم العملية التعليمية

"عورتاني" ونقيب المحاميين يبحثان قضايا تخدم العملية التعليمية

&#34;حماية&#34;: ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات بالضفة إمعانا بسياسة العقاب الجماعي

"حماية": ما يقوم به الاحتلال من انتهاكات بالضفة إمعانا بسياسة العقاب الجماعي

&#34;الخارجية&#34; تطالب بتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين

"الخارجية" تطالب بتوفير الحماية الدولية لأطفال فلسطين

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

"الديمقراطية" تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

تفاصيل لقاء وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة مع وزير الاقتصاد برام الله

تفاصيل لقاء وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة مع وزير الاقتصاد برام الله

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

منوعات

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

بعد ظهوره بـ&#34;حلق&#34;.. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

بعد ظهوره بـ"حلق".. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

عربي

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ &#34;أردوغان&#34; على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية