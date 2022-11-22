"عورتاني" ونقيب المحاميين يبحثان قضايا تخدم العملية التعليمية

رام الله - دنيا الوطنبحث وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، مع نقيب المحامين الفلسطينيين سهيل عاشور، قضايا محورية متخصصة تخدم العملية التعليمية، وتسهم في تعزيز التعاون في المجالات التي تتطلب إسنادا حقوقيا، خاصة في ظل الانتهاكات المتواصلة من الاحتلال بحق مكونات المسيرة التعليمية في القدس وفي غيرها من المناطق ، كما تم البحث في تنفيذ أنشطة مشتركة لتعزيز الوعي تجاه قضايا العنف، وإمكانية وضع نقابات المحامين في العالم في صورة ما تتعرض له مدارس فلسطين والمنهاج من هجمة احتلالية مدروسة.وحضر اللقاء، الوكيلان المساعدان صادق الخضور، أيوب عليان، ومدير عام تربية القدس سمير جبريل، ورئيس لجنة المرأة في نقابة المحامين راوية أبو زهري، وعضو مجلس النقابة فادي عباس.وخلال اللقاء، أكد عورتاني أهمية هذا اللقاء الذي يحمل الكثير من الأفكار، ويؤسس لمرحلة عمل فاعلة في المستقبل، موضحاً أن الوزارة تتطلع لزيادة التنسيق مع نقابة المحامين في عديد القضايا ذات البعد القانوني، مشدداً على ضرورة التعاون مع نقابة المحامين لصد العدوان الاحتلالي على المدارس الفلسطينية بشكل عام، وعلى مدينة القدس من تحريف للمناهج وفرض القيود والمنهاج الإسرائيلي بشكل خاص، داعياً إياهم لضرورة إيصال صوت فلسطين للعالم من خلال كافة المنابر الدولية.بدوره، شدد عاشور على ضرورة التعاون بين الوزارة والنقابة لتوفير الحماية للمدارس والأطفال في مختلف المناطق، معرباً عن استعداد النقابة لتوفير كافة إمكاناتها لتحقيق ذلك الهدف. وتم التوافق بين الطرفين على مواصلة التنسيق لتنفيذ جملة نشاطات مشتركة من خلال لجنة ثنائية تم اقتراح تشكيلتها خلال اللقاء.