"للتعاون الإسلامي" يعزي إندونيسيا في ضحايا كارثة الزلزال الذي أصاب جزيرة جاوة





رام الله - دنيا الوطنتقدم الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، السيد حسين إبراهيم طه بأصدق تعازيه ومواساته إلى جمهورية إندونيسيا قيادة وشعبا، وذلك في ضحايا الزلزال المدمر الذي أصاب جزيرة جاوة الإندونيسية يوم الإثنين 21 نوفمبر 2022 والذي أدى إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير العديد من المنازل والمنشئات.وأعرب الأمين العام عن تعاطفه مع أهالي الضحايا سائلا المولى عزّ وجل أن يتغمدهم برحمته الواسعة وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم أهاليهم الصبر والسلوان، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.