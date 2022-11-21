شؤون فلسطينية

"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب السعدي وتطالب "الجنائية" بتحمل مسؤولياتها

"الخارجية" تدين جريمة اعدام الطالب السعدي وتطالب "الجنائية" بتحمل مسؤولياتها
رام الله - دنيا الوطن
أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، جريمة الإعدام الميداني البشعة التي ارتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الطالب في الثانوية العامة محمود عبد الجليل السعدي (18 عاما)، خلال اقتحامها جنين.

واعتبرت الخارجية في بيان صحفي اليوم الإثنين، أن هذه الجريمة البشعة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، جزءا لا يتجزأ من مسلسل القتل اليومي بحق أبناء شعبنا بغطاء وموافقة المستوى السياسي الإسرائيلي.

وحملت، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجريمة، وطالبت المجتمع الدولي بتوفير الحماية لشعبنا،  داعية المحكمة الجنائية الدولية البدء الفوري بتحقيقاتها في جرائم الاحتلال ومستوطنيه.

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