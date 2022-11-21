اليمن: مصرع سبعة أشخاص وإصابة 22 آخرين بحادث سير مروّع

أفدات وسائل إعلام يمنية، مساء اليوم، بمصرع سبعة أشخاص على الأقل وإصابة 22 آخرين جرّاء اصطدام حافلتا ركاب شمالي محافظة ذمار اليمنية.



ووفقًا لما نقله موقع (قناة الغد)، عن سلطات الأمن في محافظة ذمار، فإن الحادث تسبب في احتراق إحدى الحافلتين وتفحم جثتي اثنين من الضحايا، في حين ألحق اضرارا كبيرة بالحافلة الأخرى.



وذكرت إدارة مرور ذمار أن الحادث جاء نتيجة خروج حافلة ركاب قادمة من صنعاء نحو ذمار عن خط السير ودخولها الى الاتجاه المعاكس الذي كانت تسير فيه الحافلة الاخرى القادمة من محافظة ذمار نحو صنعاء، وكذلك بسبب السرعة الزائدة.









رام الله - دنيا الوطن