شؤون فلسطينية

القوى الوطنية والإسلامية: انتهاكات الاحتلال اليومية لن تكسر إرادة شعبنا

القوى الوطنية والإسلامية: انتهاكات الاحتلال اليومية لن تكسر إرادة شعبنا
رام الله - دنيا الوطن
قالت القوى الوطنية والإسلامية إن قيام الاحتلال بالاقتحامات والاعتقالات اليومية لن تكسر إرادة شعبنا المتمسك بحقوقه وثوابته ومقاومته.

ونعت القوى في بيان صدر عنها، اليوم الاثنين، عقب اجتماعها الدوري، شهيد جنين محمود السعدي، الذي تم تصفيته في إطار الجرائم المتصاعدة استمرارا لاستهداف أبناء شعبنا بما فيهم الأطفال، وجريمة احتجاز جثامين الشهداء في ثلاجات الاحتلال وما يسمى مقابر الأرقام، في محاولة التنكيل بعائلات الشهداء.

وأكدت أهمية التضامن مع الشعب الفلسطيني على كل المستويات في ظل التعامل بالكيل بمكيالين، واستخدام المعايير المزدوجة في ظل جرائم وعدوان الاحتلال المتصاعد ضد شعبنا.

وتوجهت القوى لمناسبة حلول ذكرى يوم التضامن العالمي مع الشعب الفلسطيني، بالتحية إلى كل المتضامنين مع شعبنا، مؤكدين أهمية توسيع التضامن الدولي وفرض العقوبات والمقاطعة على الاحتلال ومحاكمته من أجل وضع حد لهذه الجرائم والحرب المفتوحة ضد شعبنا الفلسطيني المتمسك بحقوقه وثوابته من أجل حريته واستقلاله، ونيل باقي حقوقه في العودة وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس.

وشددت على أن جرائم الاحتلال المتصاعدة وحربه المفتوحة ضد شعبنا واستمرار التصفيات الميدانية والبناء والتوسع الاستعماري الاستيطاني تتطلب تظافر الجهود من أجل تجسيد الوحدة الوطنية، وتوسيع المشاركة بين كل أبناء شعبنا وفصائلنا المناضلة في المقاومة الشعبية الممتدة على كل محافظات الوطن في مواجهة الاحتلال والاستعمار الاستيطاني، وسياسة القتل.

ولمناسبة حلول يوم الطفل الفلسطيني، تشير القوى إلى أن الاحتلال مستمر في استهداف أطفالنا بالتصفيات والاعدامات أو الاعتقالات، حيث زاد عدد المعتقلين الأطفال منذ بداية الاحتلال إلى أكثر من 50 ألف طفل، والتنكيل بعائلاتهم، وكل ذلك في إطار الجرائم التي يتطلب الوقوف أمامها من خلال تجريم الاحتلال ومحاكمته.

وتطرقت إلى جرائم المستوطنين المتصاعدة بحق أبناء شعبنا وممتلكاته، خاصة ما جرى مؤخرا في قلب مدينة الخليل، والاعتداء على الأطفال، وتقطيع الأشجار وسرقة المحاصيل وتكسير السيارات، وقطع الطرق، الأمر الذي يتطلب تظافر كل الجهود لمواجهة هؤلاء المستوطنين وحماية شعبنا من جرائمهم.

أخبار ذات صلة

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

أبو هولي: اللاجئون الفلسطينيون على سلم أولويات المنظمة وتعمل على تعزيز صمودهم

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

"الديمقراطية" تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

خلال الاحتفال بالعيد الوطني العُماني.. اشتية: فلسطين وعُمان أشقاء بالدم ووحدة المصير والتاريخ

خلال الاحتفال بالعيد الوطني العُماني.. اشتية: فلسطين وعُمان أشقاء بالدم ووحدة المصير والتاريخ

منخفض جوي جديد يضرب فلسطين يومي الجمعة والسبت

منخفض جوي جديد يضرب فلسطين يومي الجمعة والسبت

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

بالفيديو: إصابة طفيفة جرّاء اندلاع حريق بشقة سكنية وسط القطاع

بالفيديو: إصابة طفيفة جرّاء اندلاع حريق بشقة سكنية وسط القطاع

&#34;المالكي&#34;: المدّعي العام لولاية برلين يسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس عباس

"المالكي": المدّعي العام لولاية برلين يسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس عباس

&#34;الخارجية&#34;: سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء فقدان شابين من غزة

"الخارجية": سفارتنا لدى اليونان تتابع أنباء فقدان شابين من غزة

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;الديمقراطية&#34; تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

"الديمقراطية" تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

زوارق الاحتلال تستهدف الصيادين شمال قطاع غزة

الجامعة العربية تدعو إلى ضرورة تطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

الجامعة العربية تدعو إلى ضرورة تطبيق القرارات الأممية الخاصة بتوفير الحماية الدولية لشعبنا

&#34;الأوقاف&#34; بغزة تحدّد موعد فرز طلبات تشغيل 400 موظّف

"الأوقاف" بغزة تحدّد موعد فرز طلبات تشغيل 400 موظّف

تيسير خالد: يوجه التحية للأسير المقدسي سامر العيساوي‎‎

تيسير خالد: يوجه التحية للأسير المقدسي سامر العيساوي‎‎

شاهد: &#34;القضاء العسكري&#34; تتلف كميات من المواد المخدرة

شاهد: "القضاء العسكري" تتلف كميات من المواد المخدرة

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد السعدي في مخيم جنين

جماهير غفيرة تشيع جثمان الشهيد السعدي في مخيم جنين

منوعات

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

بعد ظهوره بـ&#34;حلق&#34;.. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

بعد ظهوره بـ"حلق".. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

عربي

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ &#34;أردوغان&#34; على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الرئاسة المصرية: السيسي أكد لـ "أردوغان" على عمق الروابط وتطوير العلاقات

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية