شؤون فلسطينية

"الديمقراطية" تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال

"الديمقراطية" تدين جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، اليوم الإثنين، جريمة إعدام الطالب محمود السعدي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحامها جنين شمال الضفة الفلسطينية

وأكدت الجبهة أن اقتحام قوات الاحتلال للمدن والمخيمات واستمرار جرائم القتل والاعتقال وهدم المنازل وترهيب المواطنين الآمنين وترويعهم لن يثني شعبنا عن مواصلة نضاله ومقاومته بكل الأشكال ضد الاحتلال والمستوطنين.

ونعت الشهيد الطالب محمود السعدي، الذي أعدم بدم بارد أثناء توجهه إلى مدرسته في جنين صباح اليوم.

وأشادت بنضالات شعبنا ومقاوميه في التصدي لقوات الاحتلال في جنين وندعو للتعجيل في تشكيل القيادة الوطنية الموحدة للمقاومة وتوفير الحماية السياسية والأمنية لها .

وطالبت المجتمع الدولي والأمين العام للجمعية العامة للأمم المتحدة بتوفير الحماية الدولية لأبناء شعبنا الفلسطيني الذين يتعرضون لجرائم الإبادة الإسرائيلية.

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