الشرطة الفلسطينية تشارك في تجربة تأمين مونديال كأس العالم في دولة قطر

رام الله - دنيا الوطنفي اطار التعاون بين الشرطة الفلسطينية ونظيرتها القطرية، تشارك قوة من الشرطة الخاصة في تأمين الحدث الرياضي العالمي مونديال 2022 في قطر وذلك الى جانب قوات أمنية إقليمية وعالمية للمشاركة في تأمين الحدث العالمي الكبير .وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأنه وبناء على روح التعاون والاتفاقيات بين قيادة دولة فلسطين ودولة قطر الشقيقة، تم إيفاد قوة مدربة على حفظ أمن الملاعب والتعامل مع الأحداث الكبرى للاستفادة من التجربة القطرية وتبادل الخبرات بالخصوص.وتابعت أنها ستعود للوطن بعد انتهاء فعاليات الحدث الرياضي الأبرز على مستوى العالم مسجلة حضورًا لاول مرة للشرطة الفلسطينية في هذا الحدث العالمي الكبير.