بالفيديو: إصابة طفيفة جرّاء اندلاع حريق بشقة سكنية وسط القطاع

اندلع مساء اليوم، حريق بداخل شقة سكنية في مخيم النصيرات، وسط قطاع غزة، مخلّفًا إصابة وُصفت بالطفيفة.وبحسب وكالة (الرأي) الحكومية، فقد أفاد المتحدث باسم جهاز الدفاع المدني في غزة محمود بصل، بأن طواقم الجهاز في محافظة الوسطى تمكنت، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة سكنية في برج الصالحي بمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.وأضاف بصل، أنه تم نقل إصابة طفيفة (حالة اختناق) وجاري معرفة سبب الحريق.