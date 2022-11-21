"المالكي": المدّعي العام لولاية برلين يسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس عباس

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية والمغتربين، رياض المالكي، مساء اليوم، "إن المدعي العام لولاية برلين أسقط الدعوى المرفوعة ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس بدعوى إنكار الهولوكوست".وأضاف المالكي في تصريح مقتضب ، أن "المدعي العام قرر أن هدف الرئيس الوحيد كان تسليط الضوء على ما يعتبره جرائم يرتكبها الجيش الاسرائيلي بحق ابناء شعبه وما يتعرض له من ظلم".يذكر أن هذا القرار إنجاز يأتي فور الزيارة التي قام بها الوزير المالكي لبرلين مؤخرًا.