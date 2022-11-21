تفاصيل لقاء وفد من جمعية رجال الأعمال بغزة مع وزير الاقتصاد برام الله







رام الله - دنيا الوطنالتقى وفد من جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة اليوم الاثنين بوزير الاقتصاد الوطني خالد العسيلي في رام الله .وناقش الوفد مع الوزير العسيلي تطورات الأوضاع الاقتصادية في قطاع غزة وسبل النهوض بالقطاع الخاص والاقتصاد الوطني.وقال الوزير العسيلي إن "لقطاع غزة وضع خاص بسبب الحصار والانقسام الداخلي وله حق أساسي في الخدمات ومساعدة القطاع الخاص".ووعد العسيلي بزيارة قطاع غزة قريباً للاطلاع على أوضاع القطاع الخاص وحاجات أبناء شعبنا في القطاع.وأكدت الجمعية على ضرورة إشراك القطاع الخاص في غزة بالمعارض والمؤتمرات الخارجية بما يساهم بتعزيز التشبيك مع الشركات الخارجية والاطلاع على آخر التطورات الاقتصادية بالخارج.وشددت الجمعية على أهمية تأسيس اتحاد رجال الاعمال وفق نظام أساسي وداخلي متوافق عليه من جميع مؤسسات وجمعيات رجال الاعمال في كافة محافظات الوطن.وطالبت بضرورة إعادة تفعيل ملف التعويضات للمتضررين من القطاع الخاص خلال الحروب السابقة على قطاع غزة.وفي ختام اللقاء، كرمت الجمعية الوزير العسيلي وشكرته على جهوده في تعزيز التوافق بين غزة والضفة الغربية وخاصة فيما يتعلق بتصدير المنتجات بين شطري الوطن وانتخابات الغرف التجارية وأخيراً تفعيل مؤسسة المواصفات والمقاييس في القطاع.وضم وفد الجمعية السيد أحمد ابو عيدة رئيس الجمعية وأعضاء مجلس الادارة عبد الحكيم اسماعيل وعوني ابو يوسف ومحمد سالم الغصين ورجل الاعمال فتحي بريكة والمدير التنفيذي م. محمد مشتهى وكان في استقبالهم مدير عام وحدة تنسيق القطاع الخاص ايهاب الحاج ياسين وطواقم الوزارة.