طهران: إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، إن "إيران تؤمن باحترام سيادة العراق ووحدة أراضيه، وترحب ببسط سيادته وهيمنته على طول الشريط الحدودي بين البلدين.وأضاف كنعاني أن "إيران أعلنت عن موقفها وتعتبر تسييس موضوع حقوق الإنسان غير بناء، لافتًا إلى أن هذه الدول تستخدم موضوع حقوق الإنسان لأغراض سياسية لكنها لن تحصل على نتيجة، معتبرا أن خلفية هذه الدول ضبابية والبعض منها لها ملفات في الأمم المتحدة وارتكبت جرائم على مر التاريخ".وحول العدوان الإسرائيلي المتكرر على سوريا، اعتبر كنعاني في مؤتمر صحفي اليوم أن "صمت المحافل الدولية ومجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وعدم إبداء ردود فعل حاسمة ورادعة هو من أسباب هذا العدوان المستمر على الأراضي السورية، داعياً المنظمات الدولية والأمم المتحدة ومجلس الأمن إلى إبداء رد فعل جدي تجاهه". وفق مانقلت وكالة الأنباء السورية (سانا)وقال كنعاني: إن: "شن أي عدوان على سورية أو انتهاك سيادتها ووحدة أراضيها، يمثل خرقاً صارخاً ومداناً للقوانين الدولية.وأشار إلى أن الشعب السوري كان لسنوات ضحية للاعتداءات الإسرائيلية غير القانونية، وفي هذا الصدد فإننا ندعم أي عمل تقوم به الحكومة السورية لحماية نفسها وضمان أمن شعبها.من جهة ثانية، قال كنعاني: إن "قرار مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ضد إيران ناجم عن ضغوط سياسية من أمريكا والثلاثي الأوروبي، معلناً تنفيذ خطوات للرد على قرار حكام الوكالة في منشأتي نطنز وفوردو".وأشار إلى أن أمريكا والدول الغربية تتبع نهجاً للتأثير على علاقاتنا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكداً أن البرنامج الإيراني سلمي، والوكالة الدولية للطاقة الذرية على علم تام به.وقال كنعاني: إن "أي زيادة في الوجود العسكري الأمريكي في مياه المنطقة تزعزع الاستقرار والسلام فيها، ونعتقد أن أفضل طريقة لإرساء السلام وتعزيز الاستقرار وخاصة في المياه الدولية والإقليمية هو توسيع وتوطيد التعاون بين الدول المتشاطئة والإقليمية".