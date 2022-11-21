"الأوقاف" بغزة تحدّد موعد فرز طلبات تشغيل 400 موظّف

رام الله - دنيا الوطنحدّد مدير عام الشؤون الإداريّة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة بغزة، ماهر يعقوب خلال اجتماع لجنة الملفّات الإداريّة بالوزارة مع لجان الفرز في المديريّات موعد بَدء فرز طلبات تشغيل 400 موظف على بند التشغيل المؤقّت، التي أعلنت عنها الوزارة مؤخّرًا.وقال يعقوب: "إنّ عملية الفرز ستبدأ عملها بداية دوام يوم غد الثلاثاء الموافق 22/11/2022، وستستمر حتى صباح يوم الأحد 27 من الشهر نفسه".وأوضح أنّ اللجنة قامت بتحديد مهام لجان الفرز ومحدّدات عملية الفرز، بعد أن تمّ استعراض عدد المسجّلين على الرابط الإلكترونيّ، البالغ عددهم 7321 مسجّلًا من جميع المحافظات.وأضاف:" سيتم تشكيل لجنة التدقيق والمراجعة التي ستتولى مهام مراجعة أعمال لجان الفرز؛ بغرض التأكد من سلامة عملية الفرز، وأنها تمت وفق محدّدات وشروط اللجنة، متمنيا التوفيق لجميع المتسابقين".