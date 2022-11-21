شاهد: "القضاء العسكري" تتلف كميات من المواد المخدرة

عقدت هيئة القضاء العسكري بغزة، اليوم الاثنين، مؤتمرها الرابع لإتلاف المواد المخدرة، التي تم ضبطها منذ مطلع العام الجاري في قضايا التهريب عبر المنافذ البرية والبحرية لقطاع غزة.





وقال، مدير إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة، أحمد القدرة: إن "هذا المؤتمر يعقد سنوياً يعقد في هيئة القضاء العسكري حتى يعرف الجمهور الفلسطيني مصير كميات المخدرات المضبوطة."





وأوضح القدرة في حديث خاص لـ "دنيا الوطن" أن إدارة مكافحة المخدرات بالشرطة تتعرض لكثير من الصعوبات في ضبط المواد المخدرة وبعض من الإشكاليات وأطلاق نار أثناء اعتقال المهربين.





بدورها، أكدت مديرة العلاقات العامة والإعلام بفريق حياة الشبابي، ألاء القصاص، أن الفريق يشارك بقضية إتلاف المخدرات لإيصال رسالة للشباب بالإبتعاد عنها.





وبينت القصاص أن المخدرات دمار وعار على الفرد وطريق لهلاك الفرد وبيته وعائلته، وضربة قوية من الاحتلال الإسرائيلي للشباب في فلسطين.

















خاص دنيا الوطن-سندس الخطيب