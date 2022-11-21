قلقيلية: معرض صور للرئيس عرفات ضمن فعاليات الذكرى الثامنة عشر لاستشهاده

رام الله - دنيا الوطنافتتح رافع رواجبة محافظ محافظة قلقيلية معرض صور للشهيد ياسر عرفات وذلك في مقر فرع جامعة القدس المفتوحة بمدينة قلقيلية.وتم تنظيم المعرض من قبل فرع جامعة القدس المفتوحة ومديرية الثقافة وهيئة التوجيه السياسي والوطني بالتعاون مع مجلس اتحاد الطلبة وحركة الشبيبة الطلابية.وضم المعرض صوراً للشهيد عرفات، استعرضت مراحل حياته منذ طفولته حتى استشهاده، كما أظهرت الصور حقباً تاريخية هامة في حياته، اضافة الى عرض فلم قصير حول حياته واستشهاده.وشارك في الافتتاح عطية مصلح مدير الفرع، مروان حجاوي مدير مديرية الثقافة ومدير هيئة التوجيه السياسي والوطني العميد خالد المدني بحضور ممثلي المؤسسات المحلية والعسكرية والامنية وشخصيات اعتبارية والعاملين بالفرع والطلبة وممثلي القوى الوطنية.وأشاد المحافظ بجهود القائمين على المعرض، لافتاً إلى أنه يجسد مسيرة حياة عرفات من نعومة أظفاره مرورا بتفجير الثورة الفلسطينية وبناء مؤسسات الدولة إلى استشهاده.وقال "ان ارث ياسر عرفات سيبقى فينا وعهده علينا ان نواصل المسير نحو القدس واقامة دولة فلسطينية لتحقيق حلمه الذي ناضل واستشهد من اجله".