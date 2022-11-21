شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي
تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
وقع رئيس اتحاد الهيئات المحلية موسى حديد، مع مدير اتحاد البلديات الهولندي للتعاون الدولي بيتر يورينسا، اليوم الإثنين، اتفاقية تعاون وشراكة.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت في مقر الاتحاد بمدينة رام الله، إلى تعزيز الشراكة طويلة الأمد بين الاتحادين، وتجديد اتفاق الشراكة لدعم اتحاد البلديات الهولندي لدور الاتحاد الفلسطيني في الدفاع عن حقوق أعضائه، كما تسعى إلى تعزيز الشراكات بين الهيئات المحلية الفلسطينية ونظيراتها الهولندية.

وأشاد حديد بالعلاقات الوطيدة مع اتحاد البلديات الهولندي والجهد الذي يبذله، خاصة في تطوير قطاع الحكم المحلي، وما يقدمه من دعم للهيئات المحلية لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات وسد احتياجات المواطنين، داعيا إلى تنشيط التعاون وتوطيده للعمل على تقديم المساعدات والبرامج الدولية التي تنسجم مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية، وجدول الأعمال العالمي للتنمية المستدامة 2030.

وشدد على أهمية هذا النوع من التعاون الذي يسهم في نقل الواقع الفلسطيني، وتبادل الخبرات في كافة المجالات المشتركة وتعزيز التعاون بين المجتمعات حول العالم.

من ناحيته، أثنى يورينسا، على دور الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية وسعيه للنهوض بقطاع الحكم المحلي في فلسطين، قائلا "إن اتفاقية التعاون هذه ما هي إلا استكمال لسنوات من العمل جنبا إلى جنب مع الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية في القضايا والمجالات التي تهم الهيئات المحلية، سعيا إلى تطوير القوانين والسياسات الناظمة من ناحية، وتعزيز التعاون اللامركزي من خلال فتح الآفاق أمام الهيئات المحلية على المستويات الدولية من ناحية أخرى".

وبموجب الاتفاقية، فإنه يمكن للاتحادين العمل بشراكة كاملة سعيا للانخراط في مشاريع دولية والحصول على تمويل مشترك لتنفيذ الخطط الساعية إلى تعزيز ودعم وإسناد الاتحاد في عمليات الضغط والمناصرة لصالح الهيئات المحلية، وتعزيز قدراتها.

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