"التنمية" وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم









رام الله - دنيا الوطنوقع وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني، ورئيس بلدية سلفيت عبد الكريم الزبيدي، اليوم الاثنين اتفاقية تفاهم مشترك تهدف إلى تحديد آليات التعاون بين الطرفين فيما يتعلق بإنشاء مبنى جديد لصالح وزارة التنمية الاجتماعية يشمل مقراً لمديرية التنمية ومقراً لمركز الدار البيضاء للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية .وعلى هامش التوقيع قال وزير التنمية د.أحمد مجدلاني "ان المذكرة تأتي لتحديد إطار التعاون والشراكة مع بلدية سلفيت لمباشرة عملها في بناء المبنى الجديد والذي يشمل مقرا للمديرية ومقراً للمركز الذي يقدم خدماته للأشخاص ذوي الاعاقة الذهنية والاعاقات الشديدة وذلك على الأرض المملوكة للوزارة في مدينة سلفيت مقابل تخصيص جزء من الأرض للبلدية للاستفادة منها.وتابع د. مجدلاني " ان الوزارة تعمل بالتعاون مع الشركاء على تعزيز نظام الحماية الاجتماعية حيث أن انشاء المباني الجديدة ذات المقاييس والمعايير الموائمة تساهم في تسهيل وصول الأسر المستفيدة للخدمات التي تقدمها المديرية".وأوضح أن الوزارة تقدم من خلال مركز الدار البيضاء خدمات التأهيل والرعاية والحماية للأشخاص ذوي الاعاقة الشديدة وذلك لرفع مساهمة الأشخاص ذوي الاعاقة في الانتاج وعجلة التنمية المستدامة اضافة لتحسين ظروفهم المعيشية والحد من أثر وتأثير قوى الإقصاء الواقعة عليهم ".وأكد د. مجدلاني على أن تمكين الأشخاص ذوي الاعاقة من الوصول إلى الخدمات المتخصصة التي تقدمها الوزارة والتي تشمل تدخلات التمكين الاقتصادي والتعليم والتأهيل والتدريب ورفع الوعي يساهم في تعزيز مشاركتهم في مجالات الحياة. وأضاف نتطلع للمزيد من التعاون واستمرار التنسيق، إضافة للتركيز على مشاريع التمكين الاقتصادي للأسر المستفيدة .بدوره، قال رئيس البلدية عبد الكريم الزبيدي "أن العلاقة بين البلدية والوزارة استراتيجية تجمعهما رؤية مشتركة نحو المزيد من المساعدات والمشاريع التي تخدم الأشخاص ذوي الاعاقة،مضيفا ان البلدية تعمل في إطار الشراكة مع الوزارة لدعم الاستراتيجية التنموية للوزارة وتحسين نظام الحماية الاجتماعية وتعزيز المساعدات الاجتماعية للتخفيف من حدة التهميش الخاص بالأشخاص ذوي الاعاقة.وحضر التوقيع وكيل الوزارة عاصم خميس ومدير عام الادارة العامة للأشخاص ذوي الاعاقة عجاج عجاج ومدير عام تنمية سلفيت إياد الديك ومدير مركز الدار البيضاء أماني شاهين.