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شؤون فلسطينية

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين
حركة الجهاد
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الإثنين، الشهيد محمود عبد الجليل السعدي، 18 عاماً، الذي ارتقى برصاص قوات الاحتلال أثناء اقتحامها لمخيم جنين بالضفة المحتلة.

وأكدت الحركة أن إجرام الاحتلال واعتقالاته، لن ترهب أبناء شعبنا، وستزيدنا تمسكاً وإصراراً على طريق المقاومة حتى دحر الاحتلال عن أرضنا كافة.

وشددت على أن تواصل جرائم الاحتلال بحق أبناء شعبنا، لن ينال من صمودهم، وإصرارهم على بذل الغالي والنفيس للدفاع عن أرضنا ومقدساتنا، وندعو أبناء شعبنا في كل الساحات إلى مواصلة الانتفاضة بكل الوسائل، لردع الاحتلال وقطعان المستوطنين.

ووجهت الحركة، التحية لمقاومي شعبنا في كل مكان والذين يتصدون لعدوان الاحتلال، ويسطرون ملاحم البطولة وفي مقدمتهم سرايا القدس وكتائبها المظفرة، الذين يقبضون على جمرتي الدين والوطن، دفاعاً عن أرضنا وأهلنا ومقدساتنا.

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