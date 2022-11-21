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شؤون فلسطينية

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي
الشهيد السعدي
رام الله - دنيا الوطن
نعت حركة (حماس) إلى جماهير شعبنا الفلسطيني العظيم، شهيد فلسطين محمود عبد الجليل السعدي (18 عامًا)، وهو طالب في الثانوية العامة من مخيم جنين، الذي ارتقى بنيران قوات الاحتلال التي اقتحمت المدينة، أثناء توجهه إلى مدرسته صباح اليوم.

 وعزّت الحركة في تصريح صحفي اليوم الإثنين، ذوي الشهيد، راجية الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، قائلة: "نشدّ على يد المقاومين الأبطال الذين تصدّوا بالرصاص والعبوات المتفجرة لعدوان الاحتلال على جنين".

وأكدت للاحتلال أنه "لا مقام له في أرضنا، وأن أسود المقاومة له بالمرصاد، تدافع عن شعبنا في مواجهة جرائمه وهمجيّة مستوطنيه".

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