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شؤون فلسطينية

مجدلاني يهنئ حزب المنبر التقدمي بالفوز المميز بالانتخابات النيابية البحرينية

رام الله - دنيا الوطن
بعث الأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني د. أحمد مجدلاني برقية تهنئة  إلى الأمين العام لحزب المنبر التقدمي البحريني المحامي عادل المتروك  لمناسبة الفوز المميز في الانتخابات النيابية البحرينية. 

وقال: اننا في جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، نتقدم من خلالكم بالتهاني الحارة لقيادة حزبكم الرفاق في المكتب السياسي واللجنة المركزية، والى النواب المنتخبون: ايمان شويطر، والرفيق عبد النبي سلمان، والرفيق د. مهدي الشويخ، حيث أحرزت قائمة حزبكم على المرتبة الأولى من حيث الأصوات، كونها قائمة سياسية ويسارية. 

وتابع: أن هذا الإنجاز بشكل مسؤولية كبيرة أمام حزبكم للاستمرار بخطى ثابتة ضمن برنامجه النضالي والتقدمي وهذا الانجاز هو ثمرة حقيقة لما يحظى به حزبكم من احترام وتقدير بين أوساط الشعب البحريني الشقيق، وأمام هذا الفوز الكبير، فإننا نشد على أياديكم لمواصلة نضالكم المشهود في مجابهة التطبيع، ودعمكم واسنادكم للقضية الفلسطينية ونضال الشعب الفلسطيني من أجل الحرية والاستقلال وتقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، ونتطلع لتعزيز وتطوير كافة أشكال التعاون والعلاقات الوثيقة بين جبهة النضال الشعبي الفلسطيني وحزب المنبر التقدمي البحريني. 

واختتم قائلاً: باسمي شخصياً، وباسم رفيقاتي ورفاقي أعضاء المكتب السياسي واللجنة المركزية وكافة كوادر وأعضاء جبهة النضال الشعبي الفلسطيني، يسعدنا أن نتقدم بكم بالتهاني والتبريكات بمناسبة الانجاز الكبير الذي حققه حزبكم المناضل في الانتخابات النيابية في البحرين، حيث حظيت قائمة (تقدّم) بثقة الناخبين الذين صوتوا لمرشحي حزبكم في ظل منافسة انتخابية كبيرة، كان لقائمة (تقدّم) مكانة متميزة فيها استناداً لرؤيتها وبرنامجها الانتخابي الذي تميز بالخطاب الوطني والديمقراطي التقدمي. 

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