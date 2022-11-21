عاجل

  • (يديعوت): تعيين يؤاف غالانت رئيساً مؤقتاً للجنة الخارجية والأمن في (كنيست)


شؤون فلسطينية

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المعزولين يقبعون في ظروف قاسية

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المعزولين يقبعون في ظروف قاسية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
عدَّ مركز فلسطين لدراسات الأسرى العزل الانفرادي للأسرى الفلسطينيين من أقسى أنواع العقوبات التي تلجأ إليها سلطات الاحتلال، إمعاناً في إذلال الأسير ومحاولةً لكسر إرادته وتحطيم نفسيته.

وأكد مركز فلسطين بان سلطات الاحتلال عادت بقوة الى فرض سياسة العزل الانفرادي للأسرى، وذلك بعد ان تراجعت تلك السياسة بشكل كبير عقب إضراب الكرامة عام 2012، حيث وصل عدد الأسرى المعزولين في الوقت الحالي ما يزيد عن 40 أسيراً موزعين على عدة أقسام للعزل في ظروف قاسية لا تصلح للعيش الآدمي، ويعتبر قسم العزل في سجن بئر السبع قسم "ايشل" من أصعب أقسام العزل في السجون.

ووصف مدير المركز الباحث رياض الأشقر زنازين العزل بأنها مقابر الأحياء، وسكانها شهداء مع وقف التنفيذ، حيث تفتقر أقسام العزل إلى الحياة فلا تدخلها الشمس والهواء، ولا يوجد بها نوافذ، ونسبة الرطوبة مرتفعة جدًّا بها، كذلك فان دورة المياه توجد داخل الزنزانة، وتنبعث منها روائح كريهة جداً وتشكل مصدر للفئران والحشرات الضارة التي تسهل الطريق لانتشار الأمراض المعدية.

ويعاني المعزولين من نقصان حادّ في الملابس والأغطية الشتوية، وأنهم محرومون من إدخالها عن طريق زيارات الأهالي والتي تتم مرة كل عدة شهور، وغالبية زنازين العزل بجوار أقسام المعتقلين الجنائيين، كما أن الأكل المقدم لهم سيء، كما وتجري عمليات تفتيش استفزازية للزنازين 5 مرات يوميا في أوقات مختلفة، وخاصة بعد منتصف الليل.

كما يحرم الأسرى المعزولين من زيارة الطبيب أو العيادة الطبية حتى لو وصلت حالة الأسير المرضية إلى درجة مستعصية من المعاناة والخطورة، وعادة ما يقدم السجان (الإسرائيلي) حبة (أكامول) للأسير المعزول الذي قد يكون مصاباً بأمراض صعبة.

ويمضي الأسير المعزول فترات قصيرة او طويلة في العزل حسب توصية جهاز المخابرات، وتضاف إلى هذه العقوبة عقوبات أخرى كحرمان الأسير المعزول من مقابلة المحامي، او منعه من زيارة ذويه، وأحيانا مصادرة مقتنياته وحاجياته من الكتب والأوراق والأجهزة الكهربائية، وحرمانه من الفورة، وفرض عقوبات وغرامات مالية عليه، واقتحام زنزانته وتقييده إلى السرير بواسطة القيود الحديدية.

وأوضح الأشقر أن الاحتلال يلجأ إلى عزل الأسير انفراديًّا ليخلق منه إنسانًا مريضًا مكتئبًا ومنطويًا، وكذلك يهدف إلى إذلال المعتقل وتحطيم معنوياته وكسر إرادته بشكل منظم ومبرمج وإلحاق الأذى النفسي والمعنوي والجسدي به، وبذويه المحرومين من رؤيته والقلقين باستمرار عليه وعلى حياته، حيث يعيش معزولًا عن العالم الخارجي لا يستطيع الاتصال مع أي إنسانٍ كان سوى السجان.

وبين الأشقر أن الأسرى كانوا خاضوا إضراب مفتوح عن الطعام لمدة 28 يوم في نيسان من العام 2012 من أجل وقف سياسة العزل الانفرادي وإخراج كافة الأسرى المعزولين منذ سنوات طويلة من قبور العزل، وقد كسبوا المعركة بانتزاع قرار من الاحتلال بإخراج كافة المعزولين في ذلك الوقت، وعدم العودة لتلك السياسة الإجرامية بحق الأسرى، ولكن الاحتلال كعادته لا يوفى بوعده، حيث بدء منذ عدة أعوام عام بإعادة الأسرى إلى العزل مرة أخرى، إلى أن وصل عدد المعزولين إلى أعلى مستوى له منذ إضراب الكرامة قبل عشر سنوات.

وأشار إلى أن الاحتلال يضرب بعرض الحائط كافة القوانين والتشريعات الدولية التي حظرت على الدولة المُحتلة ممارسة أية عقوبات تحط من كرامة الأسرى أو تسيء إلى إنسانيتهم وذلك وفقاً لنصوص اتفاقية جنيف الخاصة بأسرى الحرب والمؤرخة في 12/آب/1949م، وكذا جاء في نصوص القانون الدولي الإنساني، وتشريعات حقوق الإنسان، واتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وطالب مركز فلسطين المؤسسات الدولية التدخل لحماية الأسرى من جرائم الاحتلال، والضغط عليه لإخراج الأسرى المعزولين من قبور العزل، حيث يعتبر عزلهم يتعارض مع أبسط المعاهدات الدولية.

أخبار ذات صلة

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي

&#34;التنمية&#34; وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم

"التنمية" وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

&#34;بكدار&#34; يباشر تأهيل مستشفى بيت جالا الحكومي بقيمة 1,8 مليون دولار

"بكدار" يباشر تأهيل مستشفى بيت جالا الحكومي بقيمة 1,8 مليون دولار

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام المؤتمر العام الخامس للاتحاد الدولي للنقابات

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام المؤتمر العام الخامس للاتحاد الدولي للنقابات

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروف العزل الانفرادي بإرادة قوية

هيئة الأسرى: الأسير زكريا الزبيدي يواجه ظروف العزل الانفرادي بإرادة قوية

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي

اتحاد الهيئات المحلية يجدد اتفاقية التعاون مع نظيره الهولندي

&#34;التنمية&#34; وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم

"التنمية" وبلدية سلفيت توقعان اتفاقية تفاهم

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين

الجهاد الإسلامي تنعى الشهيد محمود السعدي من جنين

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي

حماس تنعى الشهيد محمود السعدي

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المعزولين يقبعون في ظروف قاسية

مركز فلسطين: عشرات الأسرى المعزولين يقبعون في ظروف قاسية

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

شاهد: جامعة النجاح تفتتح فعالية لمشاهدة مباريات كأس العالم 2022

&#34;بكدار&#34; يباشر تأهيل مستشفى بيت جالا الحكومي بقيمة 1,8 مليون دولار

"بكدار" يباشر تأهيل مستشفى بيت جالا الحكومي بقيمة 1,8 مليون دولار

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام المؤتمر العام الخامس للاتحاد الدولي للنقابات

شاهر سعد يلقي كلمة فلسطين أمام المؤتمر العام الخامس للاتحاد الدولي للنقابات

منوعات

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: لقطات مؤثرة وحزينة من الاحتفال بيوم ميلاد نجل الراحل جورج الراسي

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: هالة صدقي تحتفل بالزغاريد والفرح بعد قرار طلاقها

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل مؤثرة من محمد رمضان بعد منحه جائزة النجم الأكبر بالعالم

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

شاهد: رد فعل غريب من يسرا اللوزي للساخرين من شكلها بعد الولادة

بعد ظهوره بـ&#34;حلق&#34;.. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

بعد ظهوره بـ"حلق".. نجلاء بدر تهاجم منتقدي عمرو دياب

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

ما آخر التطورات الصحية لنبيلة عبيد بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

شاهد: نادين الراسي تظهر للمرة الأولى برفقة نجلها الكبير

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

أشرف زكي يكشف حقيقة تعرض رامز جلال لفقدانه للبصر

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

تعرف على أول فنانة حضرت فعاليات كأس عالم قطر 2022

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

جيسيكا ألبا وزوجها وأبناؤها يستعدون للاحتفال بأعياد الكريسماس مبكرًا

عربي

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

الحرس الثوري الإيراني يستهدف مواقع تابعة للمعارضة في كردستان العراق

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

بعد قطيعة عدة سنوات.. أردوغان يلتقي السيسي في قطر

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية

مؤتمر المناخ يختتم أعماله بالاتفاق على إنشاء صندوق لتعويض الدول النامية

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم

السيسي وبن سلمان يصلان قطر لحضور حفل افتتاح كأس العالم